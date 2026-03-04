Во вторник, 3 марта, Сочи оказался в эпицентре сразу двух природных катаклизмов. Сначала город пережил серию подземных толчков, а затем жители наблюдали водяной смерч у черноморского побережья.

Первый подземный удар магнитудой 4,4 зафиксировали днем, ближе к вечеру последовал второй, более сильный — магнитудой 4,7. Очаги обоих землетрясений залегали в акватории Черного моря, всего в 23—27 километрах от береговой линии.

Во многих квартирах звенели стекла, а на верхних этажах раскачивались люстры. Корреспондент «КП»-Кубань» Олег Умаров, живущий в центре Сочи, рассказал, что толчки были ощутимыми — вода выплескивалась из аквариума.

В единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили: звонки от встревоженных горожан поступали, однако обошлось без разрушений и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Едва стихли подземные колебания, в районе Мамайки очевидцы запечатлели на видео водяной смерч. Столб воды поднимался прямо над морем в непосредственной близости от берега, привлекая внимание местных жителей.

Эксперты пока осторожны в выводах о прямой связи между землетрясениями и образованием смерча. Однако метеорологи поясняют: для возникновения подобного вихря необходимы особые условия — теплая вода, повышенная влажность и резкие перепады атмосферного давления. Такая комбинация вполне могла сложиться на фоне недавней сейсмической активности.

Разрушений в Сочи нет. Смерч прошел в стороне от жилых массивов, подземные толчки также не повредили строения.