Минюст России 20 марта расширил список иноагентов. В него попали: социолог и журналист Константин Гаазе*, бывший чиновник Иван Мысенко*, журналистка Анна Немзер*, блогер Александр Строгалев* и проект «Медиа Партизаны»*.

Всем пятерым вменяют распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, а также публичные выступления против СВО. Помимо этого, им инкриминируют создание или распространение контента организаций, признанных в России нежелательными.

По данным Минюста, Гаазе* участвовал в создании контента других иностранных агентов и взаимодействует с нежелательной организацией; в настоящее время проживает за рубежом.

Мысенко* — бывший директор Центра организации закупок Республики Мордовия, член партии «Яблоко» — дополнительно обвиняется в распространении контента иноагентов.

Немзер* вменяют распространение материалов, направленных на формирование негативного образа российской армии, а также участие в создании и распространении контента иноагентов и взаимодействие с ними и с нежелательными организациями.

Строгалеву* инкриминируют содействие сбору денежных средств для ВСУ, а проекту «Медиа Партизаны»* — распространение недостоверной информации о российской избирательной системе.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов