Аналитический центр ВЦИОМ 28 января впервые представил новый инструмент социологического измерения — регулярный «Эмоциональный тонометр». Исследование, призванное отслеживать психоэмоциональное состояние российского общества, выявило четыре основные группы среди населения.

Согласно данным, россиян можно разделить на следующие типы:

жизнерадостные — 34%;

сдержанные — 25%;

тревожные — 23%;

возбужденные — 18%.

Как пояснила эксперт департамента политических исследований Аналитического центра Кристина Джгамадзе, респондентам задавали вопросы о том, испытывали ли они за последние дни такие эмоции, как радость, спокойствие, страх или раздражение. На основе ответов участников распределили по двум осям: позитив/негатив и степень открытости в выражении чувств (возбужденность/сдержанность).

Вместе с тем глава ВЦИОМ Валерий Федоров представил социальный и политический портрет каждой группы. Самой многочисленной из них, по его словам, является «жизнерадостные». Чаще это молодые люди 18—24 лет, оценивающие свое материальное положение как хорошее. Они склонны одобрять политику президента Владимира Путина и голосовать за «Единую Россию».

Группа «сдержанные» — это преимущественно мужчины, жители крупных и средних городов. Они затрудняются с оценкой деятельности президента, часто заявляют о нежелании участвовать в выборах и внешне транслируют спокойствие, отметил Федоров.

Группу «тревожные» в основном составляют младшие миллениалы (25—34 года), активные интернет-пользователи, часто живущие в Москве и Петербурге. Они чаще других оценивают свое материальное положение как плохое, склонны не одобрять деятельность президента и заявляют о поддержке оппозиционных партий.

«Возбужденные» — группа, где преобладают женщины и люди старше 60 лет. Они, как правило, одобряют деятельность президента и поддерживают «Единую Россию» или «Справедливую Россию».

Федоров подчеркнул, что в целом результаты можно считать позитивными, учитывая сложности последних лет. Несмотря на то что ни одна группа не составляет большинства, группа с наиболее позитивным настроем («жизнерадостные») оказалась самой многочисленной. Однако эксперт подчеркнул, что это не означает отсутствия проблем у ее представителей — скорее, это говорит об их оптимизме.

Говоря о «тревожных», Федоров предположил, что их состояние может отражать не столько парализующий страх, сколько привыкание к трудностям, которые теперь вызывают скорее усталость, грусть и раздражение.

«Нам уже не хочется с ними справляться, потому что уже долго справляемся. Этот груз кажется тяжелее, чем в начале», — пояснил социолог.

Федоров также отметил, что ключевое значение будет иметь отслеживание динамики изменений этих групп в будущем.