Российские домохозяйства с ежемесячным доходом свыше 500 тысяч рублей формируют свой бюджет из трех и более различных источников. Как пояснила «Ленте.ру» социолог Светлана Мареева, принимавшая участие в исследовании жизни состоятельных граждан, высокооплачиваемая работа, хотя и является значимым фактором, далеко не единственный способ их обогащения.

Согласно полученным данным, заработную плату в качестве основного источника средств указывают от 50% до 70% респондентов. Вторыми по популярности являются проценты по банковским вкладам. Примерно треть опрошенных имеют прибыль от предпринимательской деятельности, включая пассивный доход от долей в бизнесе. Немного меньше — около 30% — получают арендные платежи за сдачу жилой и коммерческой недвижимости, а также земельных участков.

К менее распространенным, но значимым каналам пополнения бюджета эксперт отнесла операции на фондовом рынке, а также разовую проектную работу и подработку. Мареева особо подчеркнула возрастную дифференциацию: с течением времени у респондентов накапливается капитал, благодаря чему в старших возрастных группах существенно возрастает роль инвестиционных доходов, хотя трудовая деятельность продолжает играть важную роль.

В основе исследования НИУ ВШЭ лежал опрос 1000 респондентов, входящих в 10% самых обеспеченных россиян. Ключевым критерием отбора служил именно уровень текущих месячных доходов, а не накопленное богатство. По методологии Росстата, порог высокого дохода в 2023 году составлял около 165 тысяч рублей на человека, а к концу 2024 года достиг 200 тысяч. Таким образом, для семьи с одним ребенком входной билет в эту группу — около 600 тысяч рублей в месяц, с двумя — порядка 800 тысяч.

Сбор данных осуществлялся в 2023-2024 годах в четыре этапа с применением онлайн-панели, что позволило преодолеть традиционную проблему низкой доступности для опроса высокодоходных категорий населения.