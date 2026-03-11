Власти Свердловской области запустили систему мониторинга 4,6 млн профилей школьников в социальных сетях с целью обеспечения безопасности несовершеннолетних. Об этом рассказала заместитель главы региона Татьяна Савинова в программе «Открытый диалог» на ОТВ.

По словам замгубернатора, летом администрация региона заключила соглашение с партнером, который занимается изучением молодежной среды.

Она также обратила внимание, что 2025 год оказался «очень плохим» для Свердловской области с точки зрения ситуации с увеличением количества суицидов среди детей в возрасте от 9 до 13 лет.

«И пусть это, к счастью, всего несколько детей, но еще пару лет назад детей такого возраста среди этих случаев просто не было», — сказала Савинова.

Замгубернатора добавила, что в ходе анализа причин было выявлено изменение факторов риска — несчастная любовь и проблемы с успеваемостью уступили по частоте отношениям с родителями. Савинова уточнила, что речь в таких случаях часто идет о семьях, которые «считаются благополучными».

«Эти дети обычно не состоят на учетах и не находятся в зоне пристального внимания школьных психологов», — пояснила она.

По словам Савиновой, после обнаружении запрещенного контента, признаков деструктивного поведения или суицидальных намерений данные передаются в Министерство образования и образовательные учреждения в течение нескольких часов. Далее специалисты организовывают индивидуальную работу с семьей подростка.

Она отметила, что такая система работает постоянно, а главная цель мониторинга — своевременное выявление опасных ситуаций и оказание поддержки детям, которые нахолятся в зоне риска.

Она также обратилась к родителям с призывом обращать внимание на тревожные сигналы в поведении детей — резкие перемены настроения, замкнутость, отказ от общения с друзьями и семьей, изменения в социальных сетях или высказывания ребенка о собственной несостоятельности.

В случае возникновения подозрений Савинова рекомендовала незамедлительно обращаться за помощью к специалистам и напомнила, что в школах работает «огромная команда педагогов-психологов», которые готовы прийти на помощь в кризисной ситуации.