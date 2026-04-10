Поедание пахучей еды на работе может обернуться для сотрудника дисциплинарным взысканием, заявил RTVI HR-эксперт и глава кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

По его словам, в офисе должно быть специально отведенное место для обеденного перерыва. Если запах оттуда просачивается к рабочим местам, то ответственность ложится на завхоза.

«Если есть место для употребления пищи, оттуда запах просачивается в офис — и воняет, допустим, рыбой, то тут наказывать надо инспектора хозобеспечения за несоблюдение норм. Потому что эти помещения должны быть изолированы, запах не должен перемещаться. Либо должна быть предусмотрена должного рода вентиляция», — пояснил Мурадян.

Другая ситуация возникает, если сотрудник по своей инициативе решил перекусить чем-то резко пахнущим прямо на рабочем месте. В таком случае за недовольство коллег ответственность несет именно он, уточнил эксперт.

«Если человек самовольно пришел и, условно говоря, ест у себя что-то пахучее, что мешает другим, то это, конечно, нарушение дисциплины. Потому что за рабочим местом, если не ошибаюсь, есть нельзя», — пояснил Мурадян.

По его словам, сначала недовольные коллеги могут в устной форме пожаловаться руководству, которое должно составить документ о нарушении.

«Устанавливается факт. Человеку дают бумагу, говорят: «Согласен, что воняет?» Он говорит либо “согласен”, либо “не согласен”», — описал эксперт порядок действий.

За разовый случай работнику не грозит серьезное наказание — но если он продолжит раздражать коллег пахучей едой, может последовать «предупреждение, выговор, строгий выговор», добавил Мурадян.

Крайние меры в отношении такого сотрудника, по его словам, вряд ли возможны, даже если он будет «систематично прямо вот задалбывать людей, бесить и нарушать трудовую дисциплину, мешать другим работникам».

Ранее тему зловония на работе поднял юрист Илья Вакальчук в комментарии для РЕН ТВ. По его словам, недовольные коллеги должны фиксировать свои претензии в письменном виде, в том числе в формате служебных записок — лично или через непосредственного руководителя.

Юрист добавил, что это касается не всех неприятных запахов: если сотрудник, например, специфически пахнет в связи с состоянием здоровья, и у него есть подтверждающие это документы, то любая дисциплинарная мера в его отношении может быть расценена как дискриминация.