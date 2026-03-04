Песня «Бухгалтер» группы «Комбинация» стала второй по востребованности композицией, которую россияне исполняют в караоке, уступив лишь хиту Стаса Михайлова «Без тебя». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «КИОН Музыка». Вокалистка коллектива Татьяна Иванова в разговоре с RTVI объяснила такую популярность хита 1991 года ностальгией по несложным песням.

«Ностальгия, наверное, накрывает. Люди соскучились по мелодиям, люди соскучились по тем песням, которые можно повторить дома, в том же караоке, сидя за столом. Потому что рэп зачитать на семейном празднике не все, наверное, смогут. А пропеть какую-то несложную мелодически песню с легко запоминающимися словами каждый может», — предположила она.

Сама Иванова призналась, что не поет песни своей группы в караоке из-за случившегося с ней в прошлом курьеза.

«Был негативный опыт — пару раз я пыталась в караоке петь песни “Комбинации”, то бишь — свои, и каждый раз мне писали: “Старайтесь лучше”», — поделилась певица.

Она добавила, что «прекрасно» относится к успеху «Бухгалтера» в караоке и выразила недоумение лишь в связи с тем, что в топ-10 попала только эта композиция коллектива. «Странно, что только «Бухгалтер», песен в списке должно быть больше», — считает артистка.

Как следует из опубликованного рейтинга, третье место среди самых популярных песен в караоке у россиян заняла песня «Батарейка» группы «Жуки».

Помимо этого, в итоговый список вошли композиции «Оружие» группы Pizza, «Босая» дуэта «#2Маши», «Солнышко» группы «Демо», «Седая ночь» Юрия Шатунова, «Конь» группы «Любэ», «Царица» Анны Асти и «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».