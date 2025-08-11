Заместитель мэра Салехарда — административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — задержан силовиками. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на источники. Портал обратился в региональное управление Следственного комитета, где факт задержания не опровергли, но от комментариев отказались.

«Николая Токарчука задержали в аэропорту 10 августа. Какие ему предъявлены обвинения — неизвестно», — сказал сайту источник.

По его данным, задержание прошло в аэропорту города с участием сотрудников СОБР Росгвардии. Как позднее уточнили очевидцы, Токарчук был задержан сразу после прилета из Тюмени в Салехард в воскресенье в 15:20.

«Уже при входе в здание аэропорта мы увидели вооруженных бойцов в масках. В коридоре к залу выдачи багажа их было особенно много. Увидев Токарчука, силовики подошли к нему. Тот никакого сопротивления не оказывал, попросил разрешения получить багаж, а после проследовал за ними», — рассказали свидетели.

Токарчук должен был выйти на работу из отпуска в понедельник, 11 августа, пишет URA.RU. В заметке «Московского комсомольца» указано, что чиновник ездил в Тюмень на лечение.

В мэрии Салехарда сказали, что не владеют информацией о задержании. Телефон самого заммэра выключен, пишет URA.RU.

Должность замглавы администрации Салехарда Токарчук занимает с октября 2021 года, курируя на этом посту внутреннюю политику. Будучи членом «Единой России», он ранее избирался в пятый и шестой созывы Тюменской областной думы. СМИ напоминают, что при подтверждении информации о задержании партия вправе исключить его.

«Как будет ясность по вопросу [о задержании], мы будем действовать в соответствии с уставом партии. Ждем официального подтверждения информации», — сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

Биография Токарчука

Николай Токарчук родился 19 декабря 1968 года в Винницкой области Украинской ССР. Окончил отделение журналистики филологического факультета Тюменского госуниверситета и получил юридическое образование в Академическом правовом университете при Институте государства и права РАН.

В Салехард Токарчук попал по распределению в 1993 году, работал заместителем председателя ГТРК «Ямал» и участвовал в создании окружной государственной телерадиокомпании «Ямал-Регион».

В 2005 году он был избран депутатом Салехардской городской Думы. В Тюменской облдуме работал с 2005 года. В «Единой России», судя по биографии на сайте, занимает пост секретаря Тюменского регионального отделения партии.

В биографии Токарчука отмечается, что он женат и имеет троих детей. Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, который был вручен политику в 2009 году по указу занимавшего тогда президентский пост Дмитрия Медведева.