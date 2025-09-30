Отдых в Турции может обернуться неожиданными расходами, если попытаться взять «подарок природы» с пляжа. В курортном районе Газипаша в Анталье песчаная лилия (Pancratium maritimum), редкое эндемичное растение, находится под строгой охраной. За ее срыв или выкапывание туристу теперь грозит штраф до 557 212 турецких лир — больше 11 000 евро, пишет Turizm News.

Эндемичные растения оградили специальными зонами, а сотрудники поисково-спасательного отряда AKUB следят за соблюдением правил.

«Песчаные лилии — часть природного и культурного наследия наших побережий. Безответственные действия могут привести к исчезновению этих изящных растений», — предупредила представитель AKUB Шейда Демирюрек.

Помимо штрафов за сбор флоры, туроператоры напоминают туристам о соблюдении общих правил поведения на курортах: нельзя разжигать костры в охраняемых зонах, появляться на пляже с животными или на транспорте, а также мусорить. На территории установлены предупреждающие таблички, а дежурные сотрудники помогают соблюдать правила и информируют о редких видах растений.

Эксперты советуют быть внимательными и к другим «малозаметным» правилам Турции. Фотографирование стратегических объектов, публичные проявления чувств в консервативных районах, распитие алкоголя в общественных местах, неуважение к религиозным традициям и местным символам — нарушение этих норм может обойтись туристу в круглую сумму.