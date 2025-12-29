Американская певица Бейонсе, по данным Forbes USA, стала пятой в мире музыкантом-миллиардером. Этот статус артистка разделяет с такими артистами, как ее супруг Jay-Z, Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и Рианна.

Ее путь к миллиарду стал результатом продуманной и смелой карьеры, построенной на трёх ключевых столпах: амбициозных гастролях, смене музыкального жанра и тотальном контроле над собственной бизнес-империей.

В 2024 году Бейонсе кардинально обновила свое звучание, выпустив кантри-альбом Cowboy Carter. Этот переход не только расширил ее аудиторию, но и открыл новые возможности, включая выступление в перерыве рождественского матча НФЛ.

Концертный тур в поддержку альбома стал в 2025 году самым прибыльным в мире, в итоге обеспечив Бейонсе тот самый миллиардный капитал. Ее смелый творческий ход окупился самым большим коммерческим успехом в ее карьере.

Другим ключевым источником дохода стали ее легендарные гастроли. В 2023 году мировой тур Renaissance World Tour собрал около $600 млн, укрепив ее статус одной из главных поп-икон планеты. Этот успех повторил и продолжил тур 2025 года.

Бейонсе первой среди исполнительниц перевела свои выступления на уровень шоу-резиденций на крупнейших стадионах, которые фанаты посещали несмотря на высокие цены и расстояния. По данным индустрии, именно гастроли сегодня составляют до 90% годового дохода артиста такого уровня.

Бейонсе, следуя примеру Мадонны, с 2010 года взяла полный контроль над своей карьерой, основав компанию Parkwood Entertainment. Она самостоятельно управляет всеми проектами, от продюсирования музыки и фильмов до организации туров, что позволяет ей не делиться прибылью с внешними менеджерами.

Помимо этого, ей принадлежат такие бренды, как Cécred (уход за волосами), Ivy Park (одежда) и SirDavis (виски). Однако, как отмечает Forbes, большую часть ее миллиардного состояния составили именно доходы от музыки и гастролей, где она сохраняет права на свой каталог.