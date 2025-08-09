По состоянию на 14:00 мск 9 августа в очереди у Крымского моста со стороны Керчи ожидают проезда 647 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные телеграм-канала оперативной информации о ситуации на мосту. Время ожидания составляет около двух часов.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — говорится в сообщении.

В ночь на 9 августа очереди на Крымском мосту не было, машины проезжали свободно. К 6:00 в очереди со стороны Керчи скопилось 210 машин.

Крымский мост периодически закрывают на фоне воздушных атак. На мосту действуют повышенные меры безопасности, работают 110 пунктов досмотра.

В дни пиковых нагрузок с обеих сторон Крымского моста выстраиваются большие очереди из автомобилей, а время ожидания доходит до четырех-пяти часов. Так, 7 августа мост дважды перекрывали, после чего на въездах скопились 3,4 тыс. транспортных средств.

До конца лета появление очередей у Крымского моста ожидается 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21 и 31 августа. Согласно прогнозам на следующий месяц, до четырех часов придется ждать проезда по мосту тем, кто планирует проехать по нему 1 и 2 сентября (со стороны Тамани), а также 12 и 13 сентября (на выезд из полуострова).