Более 330 пассажиров более суток не могут вылететь из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок из-за технических проблем с самолетом Azur Air, пишет Shot. В пресс-службе авиакомпании объяснили задержку морозом, усложняющим обслуживание воздушного судна.

Очевидица рассказала телеграм-каналу, что Boeing 767 с бортовым номером ZF 2671 должен был отправиться на Фукуок утром 3 февраля, но пассажиры просидели в самолете около двух часов, после чего им сообщили о технических проблемах и попросили вернуться в аэропорт.

В терминале туристы прождали еще примерно четыре часа, затем их расселили по гостиницам, а сам рейс перенесли на ночь. По состоянию на 4 февраля Azur Air пока так и не сообщил о примерных сроках вылета, а пассажиры боятся лететь на этом самолете и требуют отменить рейс.

По данным Shot, задержка рейса связана с неисправностью левого двигателя, а отсутствие замены — с дефицитом бортов в авиапарке. Вылет возможен не ранее 14:00 по местному времени, при этом восстановительные работы могут занять до суток, пишет канал.

В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что рейс задержан из-за продолжительного технического обслуживания борта, осложнившегося из-за сильных морозов.

«В Красноярске -27°, ночью температура опускалась ниже отметки 30 °C. Техническая проблема выявлена, она носит локальный характер и будет устранена», — заверили в Azur Air.

В авиакомпании назвали безопасность основным своим приоритетом и сообщили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее подготовить самолет к вылету. Также пассажирам пообещали обслуживание в рамках Федеральных авиационных правил.

В Azur Air добавили, что 3 февраля для рейса на Фукуок был выделен резервный борт, однако аэропорт острова не согласовал обновленное расписание из-за высокой загруженности и нехватки мест для стоянки. В результате самолет перебросили на другие направления, чтобы сократить задержки и выровнять график.

По данным сервиса «Яндекс Погода», сейчас в Красноярске -23 градуса (ощущается как -28), погода ясная, солнечная, осадков не ожидается.

28 января Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-2578 Нячанг — Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое. На борту находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. 29 января резервный борт Azur Air прибыл на место назначения.