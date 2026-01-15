ФСБ сообщила, что выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб, работавшего в Москве под прикрытием дипломатической должности. В МИД России отметили, что в связи с этим вызвали временную поверенную в делах Британии в России Дейни Долакию.

По данным ФСБ, речь идет о британце 1980 года рождения по имени Гарет Самьюэль Дэвис. Он, как отмечает спецслужба, был направлен в Россию под видом второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.

«МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД рассказали, что Долакиа был заявлен решительный протест в связи с полученными сведениями о принадлежности сотрудника посольства к британским спецслужбам. Ей также сообщили, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация Дэвиса отзывается, он должен в течение двух недель покинуть Россию.

В министерстве подчеркнули, что Москва не потерпит деятельности на территории страны незаявленных сотрудников британских спецслужб.

«Указано, что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны. Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный “зеркальный” ответ», — добавили в ведомстве.

РИА Новости опубликовало видео с протестующими, которые на некоторое время заблокировали машину британского дипломата после визита в МИД России. На плакатах у активистов было написано «Лондон сеет смерть», «Ваше оружие убивает детей» и «Британия — страна-террорист».