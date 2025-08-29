Следственный комитет (СК) Армении сообщил об аресте сотрудника МИД республики по обвинению в шпионаже в пользу иностранного государства ч. 1 ст. 418 УК РА, «госизмена»). Уголовное производство было инициировано 20 июня 2025 года на основании материалов, предоставленных Службой национальной безопасности (СНБ) страны.

Согласно информации СК, сотрудник армянского внешнеполитического ведомства предоставил представителю иностранного государства доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а также способствовал реализации деятельности, направленной против интересов страны.

В ведомстве также заявили, что в рамках расследования не было выявлено данных, свидетельствующих о причастности к преступлению других лиц, включая сотрудников министерства иностранных дел.

Кроме того, в Следственном комитете опровергли распространенную в прессе информацию о том, что задержанный сотрудник занимал высокопоставленную должность или представлял страну в качестве консула за границей.

По сведениям армянского издания Hraparak, задержанным сотрудником является консул Республики Армения в Австрии Ашхен Алексанян. Как сообщает источник, Служба национальной безопасности республики предприняла меры по удалению всей публичной информации об этой сотруднице МИД из открытых источников. Решение о сохранении факта июньского ареста в секретности было обусловлено опасениями, что его огласка может спровоцировать серьезный дипломатический скандал.

Hraparak отмечает, что процедура назначения на высокие должности в дипломатическом ведомстве включает обязательную проверку биографии кандидата со стороны СНБ. Согласно публикации, утверждение в должности происходит исключительно после проведения тщательного расследования всех обстоятельств, связанных с претендентом. Арест за шпионаж означает, что в работе Службы была допущена ошибка.

О том, что задержанной сотрудницей МИД является Ашхен Алексанян, также писало армянское онлайн-издание Factor.am со ссылкой на источники, пишет РИА Новости. Согласно информации портала, СНБ Армении было установлено, что она якобы осуществляла контакты с гражданином Азербайджана и передавала ему конфиденциальные сведения.

По данным источника, Алексанян занимала должность в ключевых подразделениях внешнеполитического ведомства, что предоставляло ей доступ к секретной информации. Публикация также содержит утверждения о наличии у сотрудницы романтических отношений с азербайджанским гражданином. Сообщается, что в ходе следственных действий Алексанян якобы признала факт получения денежного вознаграждения от азербайджанской стороны и указала на наличие сообщников.