Сотрудник австрийской нефтегазохимической компании OMV был уволен после того, как стал фигурантом дела о шпионаже в пользу России. Об этом сообщило издание Profil.

Австрийское Управление госбезопасности и разведки (DSN) несколько месяцев следило за этим человеком после того, как он встречался с российским дипломатом, которого западные спецслужбы «подозревают в связях с ФСБ», говорится в статье.

В доме экс-сотрудника OMV было изъято множество документов. И хотя против него возбуждено уголовное дело, сам он пока на свободе. В OMV сообщили, что «трудовые отношения с данным сотрудником были немедленно прекращены», а сама фирма сотрудничает со следствием.

OMV — частично государственная компания, в ее штате более 20 тыс. человек, включая выходцев из России, отмечает Profil. Она владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Австрии, который считается одним из крупнейших в Европе. Ранее OMV была деловым партнером «Газпрома».

По данным Profil, подозреваемый был на хорошем счету и ранее был отправлен в командировку в ОАЭ, где некоторое время работал в Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Adnoc).

Последняя является совладельцем OMV, а также партнером в «партнером в многомиллиардном слиянии нефтехимических дочерних компаний Borealis и Borouge, которое планируется завершить в начале 2026 года».

Profil пишет, что уволенный сотрудник, вероятно, «сливал» данные о компаниях и самой сделке.

«Он перемещался между Абу-Даби и Австрией, а в Вене встречался со своим другом из посольства, российским дипломатом, чтобы предоставить ему подробные отчеты о текущей ситуации», — пишет Profil.

Правоохранители выясняют, были ли у фигуранта дела сообщники и как долго он передавал информацию, говорится в материале.

По данным радио ORF, МИД Австрии вызвал временного поверенного в делах российского посольства в министерство и предложил лишить сотрудника посольства иммунитета. В ином случае дипломата могут объявить персоной нон грата, уточняют журналисты.