В Екатеринбурге мужчина избил 13-летнего подростка, который сбил на склоне его жену в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Прокуратура Чкаловского района города проводит проверку по факту случившегося.

По данным ведомства, подросток вместе с другом катался на снегокатах в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус». Во время одного из спусков он врезался в женщину, и та упала. Стоявший рядом с ней мужчина повернулся к мальчику и избил его, в итоге ребенку потребовалась помощь медиков.

В региональном СУ СК сообщили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

По информации E1.RU, инцидент произошел 17 января. Как рассказала мать пострадавшего, ее сын — 13-летний Властимир — перед столкновением отбросил снегокат в сторону, чтобы смягчить удар, когда он врезался в стоявшую на пути женщину, после чего на него накинулся супруг последней. Друг Властимира попытался его отвлечь, но тот «погнался за подростком, бросая в его сторону угрозы».

Сейчас пострадавший в больнице с черепно-мозговой травмой и ушибами по всему телу. Мать Властимира уточнила, что у ее сына сломан нос, сотрясение мозга и ушибы на руках, потому что он закрывал лицо от ударов. Семья написала заявление в полицию — его приняли в отделе № 13 и проводят проверку.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых рассказал «Московскому комсомольцу», что полиция ищет агрессора.