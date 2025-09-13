Националистка Евгения Хасис, которую суд признал соучастницей убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, готовится к выходу на свободу. Ранее РИА Новости сообщило, что она уже на воле, но источник «Известий» уточнил, что женщина пока еще в колонии. В 2011 году Хасис приговорили к 18 годам лишения свободы, позднее приговор был смягчен.

Хасис отбывала наказание в мордовской женской исправительной колонии. 29 августа, как выяснил RTVI, Зубово-Полянский районный суд Мордовии принял решение установить за ней административный надзор по просьбе администрации ИК.

Адвокат Дмитрий Аграновский, долгое время представлявший интересы Хасис в судах, факт ее освобождения не подтвердил.

«У меня пока нет таких данных», — сказал RTVI Аграновский.

19 января 2009 года 34-летний Маркелов и 25-летняя Бабурова возвращались с пресс-конференции, на которой адвокат отвечал на вопросы по делу полковника Юрия Буданова, которого было решено отпустить по УДО.

К ним сзади подошел неизвестный и выстрелил в Маркелова, а затем в Бабурову, которая пыталась оказать сопротивление. Адвокат скончался на месте, журналистка — в больнице.

По делу об их убийстве были задержаны участники БОРН («Боевой организации русских националистов») Никита Тихонов и Евгения Хасис, его сожительница. По версии следствия, они мстили адвокату за его деятельность: Маркелов вел дело о защите прав человека в Чечне и неоднократно защищал в суде антифашистов.

По данным СК, Хасис отслеживала передвижения Маркелова и передавала информацию Тихонову. В день убийства она подала сигнал Тихонову и тот выстрелил в Маркелова. Бабурова, по версии правоохранителей, была убита как свидетельница, однако ее родственники настаивали, что неонацисты не раз угрожали журналистке. По делу о ее гибели проходил только Тихонов.

Через 10 дней после произошедшего президент Дмитрий Медведев встретился с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым* и одним из акционеров Михаилом Горбачевым. Он выразил соболезнования в связи с гибелью Бабуровой, работавшей в этом издании.

Кроме того, на произошедшее отреагировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал Маркелова патриотом, который боролся с фашизмом и ксенофобией, выразив готовность помочь в расследовании. Также Кадыров наградил адвоката посмертно медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Тихонов и Хасис во время суда также заявляли о своей невиновности, и пытались покончить с собой за несколько дней до вынесения приговора. Тихонов был признан виновным в убийстве Маркелова (как и Хасис), а также в незаконном обороте оружия и изготовлении поддельных документов.

В 2011 году Тихонов получил пожизненное, а Хасис — 18 лет лишения свободы.

В 2022 году Верховный суд смягчил ей приговор, исключив из него наказание за незаконный оборот оружия в связи с истечением срока давности, оставив только срок за соучастие в убийстве Маркелова.

В апреле 2024 года член СПЧ Ева Меркачева сообщила «Подъему», что Хасис попросила отправить ее в зону СВО.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов