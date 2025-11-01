Солнечногорский городской суд 30 октября приговорил заслуженного химика России и совладельца научно-производственного комплекса «Суперметалл» Василия Васекина к пяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. Его признали виновным в обмане бизнес-партнера (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 50 млн рублей и несоблюдении правил сдачи государству драгоценных металлов на 2,4 млрд рублей (ст. 192 УК), сообщил газете «Ведомости» адвокат Васина Олег Ильин.

Кроме Васекина суд признал виновным в мошенничестве и его подчиненного Сергея Перельмана. Он получил 3,5 года колонии и штраф в 1 млн рублей по ч. 4 ст. 159 УК. Защита уже подала апелляционную жалобу.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК в отношении Васекина и Перельмана возбудил в 2023 году Солнечногорский отдел Следственного комитета на основе материалов Службы экономической безопасности ФСБ. Следствие считает, что в 2018 году партнер предпринимателей Алексей Братченко захотел приобрести треть акций ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ), владевшему 100% АО НПК «Суперметалл».

С помощью сделки Братченко якобы намеревался участвовать в деятельности «Суперметалла»который занимался изучением, разработкой и промышленной очисткой (аффинажем) драгметаллов. По данным СКР, Васекин и Перельман продали Братченко 21% ИБВ за 52 млн рублей наличными, однако в договоре была прописана сумма в 200 тыс. рублей. По результатам сделки Братченко не получил обещанные активы, потраченные средства ему также не вернули.

При этом адвокат Васекина Ильин факт мошенничества отрицает. По его словам, сумму, которую Васекин и Перельман получили от Братченко планировали инвестировать в новый проект ООО «Магманит». Однако предприниматели не успели создать компанию, так как в их отношении завели дело.

Защита Васекина также настаивает на том, что Братченко не платил никаких денег сверх указанных в договоре 200 тыс. рублей. Адвокат Перельмана Айрат Хикматуллин также рассказал, что единственное подтверждение факта мошенничества, которое есть у следствия, — показания самого Братченко от ноября 2018 года о передаче сумки с наличными, самих же денег никто не видел. Он добавил, что изделие действительно есть среди вещдоков, однако его подлинность вызывает сомнения — на бирке сумки указано, что она изготовлена в 2021 году.

Еще одно обвинение в отношении Васекина касается нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и камней (ст. 192 УК) по договоренностям с ирландской компанией Mafic Black Basalt Limited и латвийским АО «Валмиерское стекловолокно». Согласно законодательству, подобные сплавы обязаны проходить очистку на государственных предприятиях, суд же постановил, что этого сделано не было.

Дело с апреля 2025 года рассматривал Солнечногорский городской суд. 4 сентября судья объявила Васекина в розыск и потребовала изменить меру пресечения на арест, так как с 4 июля не не являлся на заседания.

Адвокаты тогда обжаловали решение, сославшись на состояние здоровья обвиняемого — 2 июля его госпитализировали в Многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина, где он перенес две операции. 15 сентября после выписки из больницы Васекина задержали на КПП Боткинской больницы, где он лечился после операции на сердце.