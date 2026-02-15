Российский композитор Алексей Рыбников отсудил 3 млн рублей у организаторов детского новогоднего утренника за использование песни «Бу-ра-ти-но» из фильма «Приключения Буратино» в музыкальной афише праздника, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на ответчиков.

Специализирующаяся на организации и проведении мероприятий компания «Центр развития культуры» проводила детские «ёлки» в московском торгово-развлекательном комплексе (ТРЦ) «Меридиан» в 2023 и 2024 годах. В обоих случаях праздники анонсировались музыкальной афишей, которую фирма размещала у себя на сайте. В качестве музыкального сопровождения создатели роликов использовали популярную детскую песню из советского кинофильма «Приключения Буратино».

Эти ролики привлекли внимание юристов лейбла «Первое музыкальное издательство», которые через суд попытались взыскать с «Центра развития культуры» 14 млн рублей. Судья удовлетворил исковые требования не в полном объеме, обязав компанию выплатить 2,2 млн рублей, а непосредственных организаторов — 850 тысяч рублей.

Раньше заглавную песню из саундтрека к «Приключениям Буратино» бесплатно использовали на различных мероприятиях, но ее 80-летний создатель Алексей Рыбников пресек эту практику. обратившись в лейбл «Первое музыкальное издательство».

Также композитор подавал в суд на американской саунд-платформой Apple Music, которая без разрешения разместила у себя 247 созданных им треков. Тяжба закончилась мировым соглашением.

По оценке экспертов, обладатели прав на российские музыкальные произведения будут ежегодно терять по 11 млрд рублей из-за использования принадлежащих им композиций для нейросетевой переработки.