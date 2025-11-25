В период с 27 по 30 ноября в столице состоится первая Московская международная неделя видеоигр, организованная Агентством креативных индустрий при Департаменте культуры города.

В числе спикеров — ведущие специалисты игровой индустрии из двух десятков стран. Центральным элементом программы станет лекция Мин Ле, разработчика культового шутера Counter-Strike.

В своем выступлении 29 ноября он осветит истоки многопользовательских шутеров и влияние Counter-Strike на формирование игровой индустрии, в которой приоритетом стали интересы игрока — его время, финансы и эмоциональный отклик.

Кроме того, будут затронуты вопросы интеграции игрового сообщества в процесс разработки и принципы, обеспечившие устойчивость франшизы на фоне технологических изменений. Мин Ле также поделится взглядом на то, где сегодня искать настоящие прорывы — в маленьких командах энтузиастов или в крупных корпорациях.

Деловая часть мероприятия включает свыше 50 дискуссий с участием около 200 российских и иностранных экспертов, сфокусированных на трендах, экосистеме, технологиях и аудитории. Параллельно на 330 столичных площадках развернется общедоступная программа.