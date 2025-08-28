Основатель китайской сети Pop Mart, выпускающей коллекционные игрушки Лaбубу, Ван Нин вошел в топ-10 мировых лидеров по росту капитала в 2025 году. Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, его состояние выросло на 247% (+$18,8 млрд) и достигло $26,5 млрд. Теперь он занимает 85-ю позицию в общем рейтинге миллиардеров и девятую — среди тех, кто показал наибольший прирост состояний с начала года.

Наибольшее увеличение состояния за этот период было зафиксировано у сооснователя Oracle Ларри Эллисона — его активы выросли на $96,4 млрд, достигнув отметки в $289 млрд. Такой результат позволяет ему занимать вторую позицию в глобальном рейтинге миллиардеров.

Следом за лидером рейтинга следует основатель Meta* Марк Цукерберг, чье состояние увеличилось на $55,2 млрд и достигло $262 млрд. Это позволило ему занять третье место среди всех миллиардеров мира.

На третьей строчке по приросту капитала находится глава NVIDIA Дженсен Хуанг: его активы выросли на $43,6 млрд (до $158 млрд), а в общем списке он расположился на девятом месте.

Основатель Amazon Джефф Безос не попал в десятку лидеров по росту капитала, поскольку его состояние с начала года выросло лишь на $11,6 млрд. Тем не менее, с суммой в $250 млрд он сохраняет четвертое место в общем рейтинге миллиардеров.

Стоимость акций Pop Mart с января выросла свыше чем на 250%. Финансовые результаты компании за первое полугодие также показали значительный рост: выручка увеличилась в три раза, достигнув 13,9 млрд юаней ($1,9 млрд), причем 4,8 млрд из этой суммы было получено исключительно от продаж игрушек Лабубу.

Рыночная стоимость Pop Mart на Гонконгской бирже благодаря успеху Лабубу составила $48 млрд (373 млрд HKD), что больше, чем у Ford Motor ($45 млрд) и Adidas ($35 млрд). Такой успех стал неожиданностью для руководства компании.

Как заявил основатель сети Ван Нин Bloomberg, расширение бизнеса за пределами Китая, особенно в Северной Америке, идёт опережающими темпами, и вскоре этот регион может превзойти по продажам Юго-Восточную Азию.

* компания запрещена в России как экстремистская