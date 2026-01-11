Получивший «Эмми» создатель музыки для мультсериалов «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Семейка Аддамс» американский композитор Гай Мун погиб в ДТП в возрасте 63 лет, сообщает Hollywood Reporter. Его родственники написали в соцсетях, что он скончался в больнице от полученных в аварии травм.

Информацию о гибели Гая Муна подтвердила служба судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес со ссылкой на результаты вскрытия тела композитора. ДТП произошло еще в четверг, 8 января, но о смерти Муна стало известно только накануне, 10 января.

Долгое время Мун жил в долине Сан-Фернандо. Местные СМИ сообщили, что 8 января, когда он ехал на скутере в Уилмингтоне (Калифорния), его сбил автомобиль. От полученных травм композитор скончался на месте происшествия.

«Мы чувствуем себя невероятно счастливыми, что могли называть его отцом и мужем. Испытывая, казалось бы, непреодолимую скорбь, мы полны решимости оплакивать его с честью и мужеством. Он оставил бессмертное наследие, и его будет очень не хватать нам, его семье и бесчисленному множеству других людей, на чьи жизни он повлиял», — говорится в заявлении семьи Муна, опубликованном в соцсети.

Композитор Гай Мун четыре раза номинировался на «Эмми» — главную премию в мире телесериалов и мультфильмов. Он писал музыку для таких известных проектов как «Волшебные родители», «Дэнни Фантом», «TUFF Puppy», «Бансен — зверь», «Приключения Рокки и Буллвинкля», «Семейка Аддамс», «Губка Боб Квадратные Штаны» и других.

Мун также приложил руку к созданию саундтреков для полнометражных фильмов — «Смертельное оружие» (1989), «Погружение» (1990), «Микки» (2004), «Главный враг» (2005), «Призрачная планета» (2007), «Довольно странное лето» (2014), «Авария» (2017) и других.

Семья композитора сообщила, что планирует почтить его память в день его рождения — 7 февраля — в Лос-Анджелесе, а потом через некоторое время устроить поминки в его родном городе в штате Висконсин.