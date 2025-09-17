Пойманная с наркотиками в аэропорту актриса Аглая Тарасова не должна была играть в «Холопе 3». Об этом RTVI сообщил продюсер фильма Виталий Шляппо.

«Не предполагалось, что она там будет сниматься», — заявил он.

О том, что артистка вошла в каст третьей части «Холопа», в 2024 году писал ТАСС со ссылкой на презентацию проекта. В апреле 2025 года также сообщалось, что она снимется в фильме.

Другой продюсер картины Вазген Хачатрян подтвердил RTVI, что участие Тарасовой «не подразумевалось изначально», а любые сообщения об обратном — это дезинформация.

Еще один продюсер «Холопа 3» Сергей Маевский вообще отказался комментировать предполагаемую роль Тарасовой в фильме, «потому что это не имеет ничего общего с реальностью».

28 августа актрису задержали за контрабанду наркотиков — 0,4 г масла каннабиса в вейпе — в московском аэропорту Домодедово, куда она прилетела с отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. На суде Тарасова заявила, что в сентябре должна приступить к съемкам, но не называла проект.

5 сентября Mash обратил внимание, что на фоне скандала с Тарасовой связанные с «Холопом 3» аккаунты в соцсетях удалили фотографии с ней.

В начале сентября в Москве стартовали съемки комедии «Холоп 3». Над созданием фильма работают студии Yellow, Black and White и MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия». В проекте участвуют кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и Фонд кино.