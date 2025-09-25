Большой драматический театр (БДТ) им. Товстоногова официально объявил о прекращении показа спектакля «Лето одного года» с участием народных артистов СССР Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих. Соответствующее заявление опубликовано на сайте учреждения.

В обращении отмечается, что творческая команда приняла непростое решение о закрытии постановки, которая запомнилась зрителям «искренностью, радостью и виртуозной игрой».

В театре отметили, что спектакль покинул репертуар БДТ, «но не покидает сердца», и предложили дополнительную помощь в покупке билетов на другие мероприятия из листа ожидания зрителям, рассчитывавшим посетить его.

В разговоре с ТАСС пресс-служба театра уточнила, что спектакль было решено убрать из репертуара по просьбе артистов. При этом представители БДТ заверили, что Фрейндлих и Басилашвили продолжают служить в театре.

«Об их дальнейших работах в театре мы непременно сообщим», — добавили в пресс-службе учреждения.

В разговоре с «КП-Петербург» Басилашвили пояснил, что решение о завершении работы в постановке было принято Фрейндлих. Артист сообщил, что запланированный на сентябрь спектакль не состоялся из-за категоричного отказа его партнерши по сцене от дальнейших выступлений. «Видимо, ей это тяжело», — предположил актер.

Народный артист СССР также выразил благодарность зрителям за многолетний интерес к постановке и сожаление в связи с тем, что его коллега не сможет продолжать работу на сцене «по ряду причин, в том числе медицинского характера».

В разговоре с NEWS.ru Басилашвили уточнил, что в текущем году он сам также больше не будет выступать на сцене, так как в БДТ были сняты с репертуара все спектакли с его участием. Артист также признался, что не интересуется новостями и уединился с родственниками за городом.

«От общественной жизни я отошел, живу с семьей за городом. Все, что происходит в публичном пространстве, меня не интересует», — приводит его слова издание.

История спектакля «Лето одного года» насчитывает 15 лет — с момента премьеры в декабре 2010 года было проведено 221 представление. Как отмечает «Фонтанка», Алиса Фрейндлих присутствовала на недавнем сборе труппы, а ее самочувствие «было нормальное», в то время как Басилашвили в 2024 году говорил, что не собирается покидать сцену.