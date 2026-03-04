Председатель Курского городского собрания Владимир Токарев по собственному желанию принял решение досрочно сложить полномочия и приостановить членство в партии «Единая Россия» после критики со стороны главы региона Александра Хинштейна. Подтверждающий это документ, датированный 4 марта 2026 года, губернатор опубликовал в своем телеграм-канале.

«Эти действия, однако, не снимают множества вопросов, которые возникли к Токареву и были озвучены мной на последнем заседании правительства Курской области», — написал губернатор, добавив, что в регионе «неприкосновенных нет и больше не будет».

Претензии Хинштейна связаны с деятельностью ООО «Интеграл-строй», соучредителем которого является супруга Токарева. По данным главы региона, компания за 12 лет получила из муниципального бюджета почти 1,4 миллиарда рублей на уборку Курска. Многие контракты заключались с единственным поставщиком, а качество работ вызывало массовые жалобы горожан, особенно на состояние тротуаров.

«Ситуация, когда депутат голосует за бюджет, а затем его семейная фирма осваивает бюджетные средства, вызывает мягко говоря недоумение», — отметил губернатор.

Кроме того, Хинштейн обратил внимание на земельный участок площадью 3,5 гектара на берегу реки Сейм в центре Курска, который арендует «Интеграл-строй». Участок находится в муниципальной собственности и предназначен для растениеводства, животноводства и коммунального обслуживания.

«Вопреки разрешенным видам использования, на участке возведены капитальные объекты, проще говоря — настоящее семейное имение», — заявил Хинштейн.

Он также сообщил, что на фоне инициированных проверок семейная фирма Токаревых начала проводить на побережье реки Сейм работы без разрешительной и проектной документации, отсыпая песок прямо в русло реки, что может нанести экологический ущерб.

Глава регионального Минприроды Максим Левин на заседании правительства подтвердил слова губернатора, пояснив, что на улице 1-я Гуторовская расположен конно-спортивный центр. По словам чиновника, на территории, где расположен объект, укрепляется береговая линия, однако эти работы должны вестись с разрешения государства и при наличии проектно-сметной документации, но необходимые документы отсутствуют.

«Работы ведутся с нарушением технологий, демонтированы деревянные сваи, которые укрепляли берег, устанавливается полимерный шпунт. На некоторых участках шпунт повело, деформировало, он вышел в сторону реки, в русло насыпан песок, что загрязняет реку», — сказал министр.

Левин предложил подключить областную прокуратуру для комплексной оценки деятельности. Хинштейн поручил подготовить обращение в прокуратуру и Росприроднадзор.

«Вы можете говорить, что это не вы, а ваша жена — арендатор участка. Но я воспринимаю эти действия крайне негативно. В прошлом году я объявил, что мы начнем борьбу с ограничением доступа к воде, на этом фоне начало незаконных работ на вашем участке я воспринимаю как прямой вызов, как открытую демонстрацию вашего наплевательского отношения к жителям», — обратился губернатор к Токареву на заседании.

В то же день Хинштейн, являющийся членом высшего совета «Единой России», заявил о намерении обратиться в региональный политсовет для рассмотрения вопроса о приостановке членства Токарева в партии. Также он сообщил, что предложит фракции ЕР в горсобрании освободить его от должности председателя.

«Такие действия позорят и дискредитируют и государство, и власть, и партию, которую вы пока еще представляете. Мириться с этим не будем!» — заключил губернатор.

Окончательное решение о политическом будущем Токарева, который возглавляет Курское городское собрание с 2022 года и входит в состав уже шестого созыва городского парламента, будет принято на заседании регионального политсовета «Единой России».