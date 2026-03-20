На федеральной трассе А-370 в Уссурийском городском округе Приморского края произошло массовое ДТП с участием 25 автомобилей произошло, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

В ведомстве отметили, что погибших в аварии нет. На месте происшествия работает подвижный пункт обогрева МЧС для обогрева граждан.

В региональной прокуратуре уточнили, что ДТП произошло на 679 км дороги Хабаровск — Владивосток. Ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования», — сказано в сообщении.

Baza пишет, что, вопреки прогнозам синоптиков, мощный циклон обрушил на Приморский край снегопад с мокрым снегом. Пробки в Уссурийске оценивают в 9 баллов. По словам местных жителей, дороги в районах города очень скользкие — «местами сплошной лед».

По данным телеграм-канала, на дороги Приморского края выведено около 350 единиц спецтехники — в том числе 60 комбинированных автомобилей и 79 автогрейдеров. Машины расчищают снег и обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами.