Стоимость аренды жилья в России побила рекорд 2024 года и превысила 30 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ЦИАН.

«Ставки аренды выросли на 4,3% за месяц и на 3,3% за год. На рынке побит прошлогодний рекорд — средняя ставка по городам превысила 30 тысяч рублей», — сообщили в компании.

По результатам исследования, включавшем анализ 40 ключевых локаций, куда вошли все города, население которых превышает 500 тысяч человек, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России составила 30,9 тысяч рублей в месяц.

Исследователи указали, что наибольший рост показала ставка аренды жилья в Набережных Челнах (+14%), Нижнем Новгороде (+13%) и Кемерове (+12%). Помимо этого, на себя обратило внимание значительное снижение этого показателя — на 11% — в Сочи, где сезонные факторы имеют не столь весомое значение.

В ЦИАН сделали вывод, что в России наступил период максимального роста активности, когда студенты ищут квартиру перед началом учебного года, а офисные работники снимают площади под запуск бизнеса.

Руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов также предположил, что в течение трех первых недель сентября ставки аренды увеличатся на 5-7 процентных пунктов, стабилизируются в октябре, а начиная с ноября начнется коррекция вниз.

Аналитик сообщил, что средние ставки долгосрочной аренды московских квартир в классах «эконом» и «комфорт» составляют 71 тысячу рублей для однокомнатных квартир и 129 тысяч рублей для двухкомнатных. В сравнении с аналогичными показателями середины мая, ставки показали рост на 12% и 22% соответственно.

При этом спрос на аренду жилья составил на 80% выше, чем весной 2025 года, и на 60% превысил августовские показатели. В то же время, отметили аналитики, предложение арендного жилья в России за месяц снизилось на 3%.