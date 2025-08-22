Россия занимает первое место в мире по площади лесов — ими покрыто более 8,1 миллиона квадратных километров территории страны. Это около 20% всех лесов на планете. Контролировать такие просторы непросто, тем более если система обеспечения порядка и безопасности дает сбои.

Президент России Владимир Путин регулярно уделяет пристальное внимание проблемам лесопромышленного комплекса. Осенью 2024 года, комментируя запуск целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, российский лидер вновь вернулся к этой теме, которую в разные годы поднимал уже неоднократно.

«У нас одна из самых больших лесосек в мире. И я с удивлением когда-то обнаружил, что лесосека-то огромная, а продукцию из древесины самую разную мы закупаем за границей. Это просто странно, да? Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию», — сказал он.

Для широкой публики слова президента могли показаться неожиданным признанием, но для людей, знакомых с отраслью, они прозвучали как напоминание о старой и еще не зажившей ране. С распадом Советского Союза лес, как и иные стратегические ресурсы страны, оказался в распоряжении представителей бизнеса, в том числе зарубежного, искавшего сырье для своей индустрии. Россия по бросовым ценам поставляла грубый кругляк за кордон, а обратно получала мебель, шпонированные панели и белую бумагу с глянцем.

О положении тех лет свидетельствовала и государственная статистика: к концу 90-х доля России в мировой торговле лесной продукцией упала с 18% до 2%; по доходам от экспорта изделий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страна уступала Канаде в восемь раз, США — в пять раз, Финляндии и Швеции — в четыре раза (при том, что лесопокрытая площадь Финляндии была меньше российской в 31 раз, а площадь Швеции — в 38).

В наибольшей степени эти процессы ударили по Сибири и Дальнему Востоку, регионам, в которых сосредоточены основные лесные запасы страны и которые по логике вещей должны были стать центрами глубокой переработки, а на деле превратились в перевалочные базы для иностранных производств. Особую роль в этом сыграл китайский бизнес, который за бесценок вывозил из России качественные породы деревьев, а возвращал уже товары с высокой добавленной стоимостью.

Определенный перелом, казалось бы, наступил в 2006 году с принятием нового Лесного кодекса. Его задумывали как способ сделать отрасль цивилизованной. Главное новшество заключалось в передаче ключевых полномочий субъектам федерации. Регионы получили контроль за таксацией леса, то есть определением количественных и качественных характеристик древостоя, а также стали ответственны за охрану, защиту и воспроизводство леса. А главное — за распределение прав коммерческого использования насаждений. Эта децентрализация представлялась как способ вернуть в отрасль управляемость: у властей на местах появилась мотивация работать на долгосрочный результат.

Поначалу реформа давала эффект: площадь официально арендованных территорий росла, объемы частной лесозаготовки увеличивались, да к тому же в стране стали появляться первые перерабатывающие предприятия, а значит, собственная фанера, целлюлоза, бумага, топливные гранулы.

Но за фасадом видимого прогресса Россия продолжала оставаться главным источником «кругляка», теперь уже в значительной степени для высокотехнологичного Китая и других государств АТР. В силу политической чувствительности эту тему старались не выносить на высокие трибуны, но в отрасли все прекрасно видели и понимали: Сибирь и Дальний Восток живут прочными торгово-экономическими связями с соседями, а вместе с ними — и густой сетью легальных и нелегальных торговых путей. И инерция этого процесса была куда сильнее любых реформаторских усилий.

Но осенью 2020 года, на волне пандемийной перестройки мировых торгово-логистических цепочек и формирования нового экономического порядка, власть вернулась к теме леса — и на этот раз ее позиция была предельно жесткой.

«Гонят контрабанду!»

В октябре 2020 года на специальном совещании, посвященном декриминализации лесного комплекса, Владимир Путин потребовал от силовых структур и правительства провести полную зачистку отрасли от незаконных практик.

«Зачастую все это идет через разного рода, опять же, серые или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Проще говоря — как это называется? — гонят контрабанду! Мы недостаточно делаем для наведения здесь полного порядка в интересах государства и наших людей».

Из личного архива Николая Ильина

Определив оперативные задачи для силового блока, президент озвучил уже принятое решение о запрете вывоза «кругляка» и создании цифровой информационной системы, которая должна не просто перекрыть лазейки для криминальной торговли, но фактически запустить процесс обратной централизации управления лесным фондом. Система эта предполагала единый электронный реестр древесины и сделок с ней, а также возможность проследить путь каждого кубометра — от делянки до готовой продукции.

В начале 2022 года запрет на вывоз необработанного леса вступил в силу. Для зарубежных партнеров и прежде всего для Китая это стало ощутимым ударом: сырье, из которого там производили продукцию высокого передела, перестало поступать в прежних объемах.

А вот цифровизация отрасли застопорилась. В условиях СВО и западных санкций страна потеряла доступ к ряду технологий и программных решений, на которых во многом строилась архитектура системы. В результате реализация проекта цифровой «прозрачности» отрасли встала на паузу. А часть силового ресурса, предназначенного на декриминализацию отрасли, была логично переориентирована под военные задачи.

Одновременно страны Северной Америки и Европы отказались от закупки значительной части российской продукции, включая топливные пеллеты — важный источник доходов в российском торговом балансе. Китай внес пеллеты в категорию отходов, таким образом поставив заградительный барьер на их ввоз. И по вполне официальным каналам дал понять: барьер снимут только вместе с возобновлением вывоза «кругляка».

Для отрасли это стало настоящим шоком: экспортные коридоры сузились, а быстро перестроиться на внутреннего потребителя оказалось непросто. Чтобы избежать обвала, по решению президента целый ряд котельных, работавших на угле и мазуте, например, были переведены на пеллеты и брикеты, которые еще вчера шли плотным торговым потоком за рубеж.

Изменившаяся конъюнктура потребовала пересмотра Стратегии развития лесного комплекса с продлением горизонта планирования до 2035 года. Но сам курс на реформирование отрасли с повестки не снимался ни на один день. Напротив, количество уголовных дел о незаконных рубках росло по экспоненте, а федеральные сводки заполнялись сообщениями о коррупционных делах. Под следствием оказывались чиновники в Калужской, Ивановской, Московской и Ленинградской областях, в Республике Коми, в Амурской области… Обвинения в хищениях леса предъявлялись даже сотрудникам «Оборонлеса» Минобороны.

Но наибольший размах кампания приобрела на уровне директоров территориальных лесничеств. В бюрократической иерархии они занимают почти последнюю ступень, и потому их повальные аресты выглядели особенно вызывающе.

Большая часть таких дел пришлась на лесников Красноярского края — региона, занимающего второе место в стране по запасам древесины и сосредоточившего почти половину лесного богатства Сибири. И одно из этих дел стоит особняком, позволяя наглядно увидеть, как высокие политические установки исполняются на местах.

Повесть о настоящем леснике

Из личного архива Николая Ильина

Николаю Ильину — 69 лет, из них тридцать три он возглавлял Ирбейское районное лесничество — крупнейшее в Красноярском крае. Этот район, вытянутый на полторы сотни километров с севера на юг и чуть более ста — с запада на восток, представляет собой сплошной массив тайги с редкими и ценными породами деревьев. Одним только кедром здесь занято почти четыре тысячи гектаров — больше половины общей площади.

Ильин — потомственный лесник. Лес для него был не просто местом службы, а единственно возможной средой обитания. Ветеран и заслуженный работник отрасли, отмеченный высокими государственными и ведомственными наградами, он и сегодня остается фигурой весомой и узнаваемой. Бывшие коллеги и подчиненные характеризуют его как человека твердых моральных принципов, строгого, но справедливого начальника. В Сибири про таких говорят просто: держал и лес, и людей.

Вместе со своим лесничеством он прошел все этапы преобразований отрасли. Об Ильине говорят так: для одних он был санитаром и хранителем леса, для других — советчиком и проводником, а для государства стал посредником между системой и простым человеком с его повседневной потребностью в древесине.

Именно такую функцию закрепила за лесничествами реформа 2006 года: на них возложили ответственность за таксацию и воспроизводство леса, а также за предоставление делян населению — для отопления, строительства или ремонта.

В Красноярском крае порядок этого взаимодействия был определен указом губернатора № 60 от 22 апреля 2008 года, который и стал для Ильина и его коллег основной нормативной рамкой.

И хотя закон формально отделял лесничества от бизнеса — коммерческие аукционы по распределению деловой древесины остались в ведении региональных министерств, — в нем была мина замедленного действия. Новые правила не препятствовали особо предприимчивым гражданам использовать право местных жителей на получение делян, что позволяло собирать древесину в любом объеме, обходя аукционы и вытекающие из них дополнительные издержки. Схема была проста: собрал заявления у людей, направил в лесхоз — и под каждого получил делянку. В итоге лесничества начали тонуть в потоках таких заявлений от имени селян, чьи паспорта и подписи буквально скупались оптом. Так сформировалась отдельная прослойка «лесозаготовителей на доверии» — полулегальных предпринимателей, действовавших фактически под прикрытием закона.

Напряжение и конфликты между этими дельцами и лесничествами были неизбежны. Лесники понимали подоплеку поступающих заявлений, но отказать «простым гражданам» в праве на древесину закон им не позволял. Оставалось лишь затруднить жизнь выгодоприобретателям этой незатейливой схемы: выделить деляну похуже, на удаленной лесосеке, с породой и объемом деревьев, годных разве что для растопки печей. Коммерсанты же были заинтересованы в противоположном: в одной лесосеке, в ценных породах и максимальной кубатуре. Трещина между буквой закона и практикой исполнения вскоре превратилась в то самое узкое горлышко, где и начиналась коррупция.

Для одних лесничих это стало соблазном, перед которым они не смогли устоять. Для других — испытанием, которое завершилось болезненным уходом со службы. Для третьих же превратилось в поле постоянной борьбы, где приходилось лавировать между требованиями бизнеса, давлением чиновников сверху и силовиками.

Ильин, очевидно, принадлежал к последней категории, но с важной поправкой на характер. Авторитетный ветеран не терпел приказного тона, а тем более он если исходил от людей во многом случайных для отрасли — варягов, оказавшихся «кураторами» лесного хозяйства по распределению из Москвы. Для таких он находил простое слово: нет. Так было и в начале 2018 года, когда ему настоятельно рекомендовали «пойти навстречу». Через полгода он сполна узнал цену этого отказа.

Хотели снять, но посадили

Николай Ильин (в центре, в форме)
Из личного архива Николая Ильина

Осенью 2018-го в кабинет Ильина пришел старший инспектор лесной охраны в Ирбейском районе Александр Мальковский. В ходе рабочего разговора он между делом попросил принять местную предпринимательницу Анжелу Полыхань. Та давно приобрела в районе скандальную репутацию: обивала пороги лесхоза с кипой заявлений, требуя новые деляны — непременно в пределах одной лесосеки и непременно с ценными породами деревьев. Ильин своей неприязни к ней не скрывал, но просьбу Мальковского был вынужден выполнить: от инспектора зависела не только его собственная карьера, но и официальная оценка работы всего лесничества.

Ни инспектор, ни лесничий тогда не подозревали, что Полыхань уже находилась под контролем оперативных служб и двигалась по строго заданной траектории. Озвучивая на всех встречах утвержденный текст и добиваясь нужных ответов и действий, через короткое время она уже оказалась в кабинете лесничего и положила на стол пакет с несколькими сотнями тысяч рублей. А далее последовало задержание Ильина — по подозрению в получении взятки.

Следствие разворачивалось стремительно: в течение первых двух дней была собрана и закреплена вся доказательная база, а усилия сыщиков сосредоточились на том, чтобы представить коррупцию в лесничестве как явление системное. Сил и средств не жалели: не обошлось без ночных допросов обвиняемых и свидетелей, психологического давления и приставных государственных адвокатов. Симптоматичной деталью стало и то, что интересы лесничего и инспектора представляла супружеская пара — ситуация для юридической рутины допустимая, но в нынешнем контексте довольно красноречивая.

Дальнейшие события показали, что целью процесса было отстранение строптивого лесничего от должности. Собрав доказательства по делу, оперативно-следственная группа не стала добиваться ареста Ильина. Лесник наутро написал заявление об уходе с должности в связи с выходом на пенсию. Следствие по делу по сути было приостановлено, а в Ирбейском лесничестве началась кадровая чехарда: за несколько лет там сменилось пять руководителей, и никто не задержался надолго.

Осенью 2020 года, после совещания у президента, на котором силовым структурам предписали не церемониться с коррупционерами в лесном хозяйстве, расследование по Ильину срочно возобновили и передали дело в Ирбейский районный суд. Но обвинение оказалось шатким: осенью 2022-го материалы вернули прокурору из-за множества процессуальных нарушений.

После двухлетней паузы, зимой 2025-го, дело вновь поступило в суд. К этому времени все ключевые лица из оперативно-следственной группы были уволены или переведены на другие места службы, а Анжела Полыхань сама оказалась подследственной — в октябре 2023 года она и ее сын были помещены под стражу по обвинению в незаконной рубке леса общим объемом 329 кубометров.

Тогда в зале суда одно за другим зазвучали откровения: один участник процесса признался, что оговорил лесничего под давлением, другой сообщил, что его показания о «системной коррупции» в Ирбейском лесхозе были выдуманы. Логика процесса будто подталкивала судью к очевидному решению — отправить материалы на дополнительное расследование, чтобы установить реальную картину.

Однако произошло обратное. В феврале суд вынес суровый приговор: семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Для Ильина это означало, что к шести с половиной годам, проведенным на свободе под гнетом уголовного преследования, его ждет еще семь с половиной — но уже в заключении.

И весьма характерно, что приговор этот совпал по времени с возвращением государства к политике «декриминализации лесного комплекса».

Куда летят щепки

Из личного архива Николая Ильина

Дело Николая Ильина можно считать лакмусовой бумагой всей реформы лесного комплекса. Силовой блок на местах исполняет президентские указания ритмично и показательно. Но когда системные задачи сводятся к карательным мероприятиям, а избирательность применения позволяет формировать благопристойную статистику, то плановые показатели закрываются, а в сводках появляются не главные нарушители, а те, кто оказался неудобен для местного начальства.

Тем временем, несмотря на активизировавшуюся кампанию по «декриминализации», лесное хозяйство по-прежнему остается одним из наиболее проблемных мест экономики. Введенная в этом году цифровая информационная система со своей функцией не справляется — об этом открыто заявлено на последнем совещании у президента в апреле. Да и не может «цифра» стать панацеей для отрасли, если не контролировать, как именно применяется закон. Борьба с коррупцией может оставаться борьбой с ветряными мельницами, пока сажают для отчетности — вместо того чтобы наказывать тех, кто действительно разрушает систему.