Министерство юстиции США блокирует расследование Скотленд-Ярда о связях бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона и американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Telegraph.

Американские власти отказались поделиться с британским следствием ключевыми доказательствами, которые содержатся в так называемых файлах Эпштейна. Минюст США настаивает на том, чтобы Скотленд-Ярд подал официальное ходатайство о взаимной правовой помощи. Только после этого ведомства согласно раскрыть материалы, касающиеся бывшего посла Великобритании.

Такая процедура может занять как минимум 18 месяцев, что существенно затянет уголовное расследование в отношении Мандельсона. Власти США отказались добровольно поделиться потенциальными доказательствами, несмотря на попытки главы лондонской полиции Марка Роули ускорить процесс.

Бывший посол был арестован в феврале 2025 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями на государственной службе. Его обвиняют в лоббировании интересов Джеффри Эпштейна в правительстве США. В частности речь идет о том, что Мандельсон, предположительно, делился с финансистом секретной правительственной информацией, включая подробности о финансовой помощи ЕС и планы по продаже государственных земель. Эпштейн за это перечислял Мандельсону и его партнеру крупные сумы денег.

Мандельсон был назначен на пост посла Великобритании в США всего за месяц до этого, в январе 2025 года.