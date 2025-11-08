США и Израиль обвинили Иран в попытке убить израильского посла в Мексике, пишет Axios. Тегеран назвал информацию о попытке покушения ложью.

Как сообщает Axios, один из американских чиновников на условиях анонимности рассказал, что план убийства посла Израиля Эйнат Кранц Найгер в конце 2024 года готовили представители тайного элитного подразделения «11000», которое входит в иранский Корпус стражей исламской революции. Заговор, по его словам, был раскрыт в этом году.

«План был разработан тем же подразделением, <…> которое в последние месяцы, по словам источников, знакомых с ситуацией, якобы пыталось совершить атаки на связанные с евреями и Израилем цели в Австралии и Европе», — говорится в статье.

По предварительным данным, во главе заговора стоял помощник посла Ирана в Венесуэле, который на самом деле является офицером КСИР по имени Хасан Изади (он же Масуд Рахнема) и якобы отвечал за вербовку и взаимодействие с агентами иранских спецслужб по всей Латинской Америке.

По версии американской стороны, заговорщики, по предварительным данным, планировали завербовать агентов из иранского посольства в Венесуэле, у которой «тактический союз с Тегераном».

«Заговор был локализован и не представляет текущей угрозы. <…> Это лишь один из последних примеров в долгой истории нападений Ирана на дипломатов, журналистов, диссидентов и всех, кто с ними не согласен, по всему миру. Это должно вызывать глубокую обеспокоенность всех стран, где присутствует Иран», — заявил источник Axios.

По мнению одного из собеседников издания, предотвращенное в Мексике покушение на израильского посла показало, что у Ирана в регионе есть «крупномасштабная террористическая сеть, используемая для совершения атак на израильские и американские объекты».

Официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн поблагодарил мексиканских силовиков «за предотвращение деятельности террористической сети, руководимой Ираном и пытавшейся совершить нападение на посла Израиля в Мексике».

«Службы безопасности и разведки Израиля продолжат неустанно работать в полном сотрудничестве с органами безопасности и разведки по всему миру, чтобы предотвратить террористические угрозы со стороны Ирана и его доверенных лиц против Израиля и еврейских объектов по всему миру», — заявил он.

Посольство Ирана в Мексике опровергло обвинения в попытке покушения на израильского посла.

«Это вымысел СМИ, большая ложь, цель которой — нанести ущерб дружеским и историческим отношениям между двумя странами (Мексикой и Ираном). Мы категорически это отвергаем», — заявило посольство Тегерана в Мексике на сайте X.

В диппредставительстве подчеркнули, что Иран и Мексика разделяют общие интересы, подчеркнув, что уважение мексиканских законов остается главным приоритетом иранской стороны: «Мы никогда не предадим доверие, которое оказало нам мексиканское правительство».

Посольство также отвергло обвинения в адрес Ирана в антисемитизме, назвав их «вопиющей ложью, сфабрикованной расистскими лидерами израильского режима».

В заявлении отмечается, что в исламской республике более 100 синагог. Иранские дипломаты напомнили, что во время боевых действий с Израилем в этом году «не было зафиксировано ни одного случая словесных оскорблений в адрес многочисленной еврейской общины страны».

При этом Министерство иностранных дел и Министерство безопасности Мексики опубликовали краткое совместное заявление, в котором говорится, что «у них нет информации о предполагаемом покушении на посла Израиля в Мексике».

Мексиканский МИД подчеркнул, что готов «поддерживать постоянную связь со всеми аккредитованными дипломатическими представительствами в нашей стране», — говорится в заявлении.

Кранц Найгер на вопрос мексиканских СМИ по поводу позиции Мехико ответила, что ей «не известны причины» отрицания мексиканскими властями произошедшего.

«Теми, кто помог нейтрализовать эту угрозу, были мексиканские органы безопасности и разведки», — сказала она.

Ранее США обвиняли Иран в попытках убийства действующих и бывших американских чиновников, а также израильтян, в том числе на территории США.