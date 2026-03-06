Вооруженные силы США нанесли удар по иранскому авианосцу, с которого осуществлялись пуски беспилотников. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Войска США не отказываются от миссии по затоплению всего иранского флота. Сегодня был подбит иранский дрононосец размером с авианосец времен Второй мировой войны, на котором начался пожар», — говорится в тексте официального сообщения.

Как отмечает Gulf News, речь идет о корабле «Шахид Багери», который был спроектирован с целью расширения зоны влияния Корпуса стражей исламской революции в океане с помощью беспилотников и ракет.

Судно с взлетно-посадочной полосой длиной 180 метров, разработанной специально для операций с БПЛА, было спущено на воду 6 февраля 2025 года. «Шахид Багери» был переоборудован в военную платформу из коммерческого грузового судна.

Корабль, переоборудование которого заняло около двух лет, был также снабжен военным госпиталем, каютами для экипажа, тренажерный залом и тренировочными базами для обеспечения длительных развертываний вдали от территории страны.

В ходе церемонии спуска на воду Хоссейн Салами, занимавший на тот момент пост главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (был убит 13 июня 2025 года), заявил, что судно способно автономно действовать в море до одного года. Предполагалось, что это должно было позволить Ирану поддерживать военно-морское присутствие в отдаленных водах.

Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер отметил, что американская военная операция в Иране нацелена на то, чтобы сломить способность Ирана к восстановлению своего боевого потенциала в будущем.