Госдепартамент США ввел визовые санкции в отношении пяти европейцев, включая бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, назвав его «главным идеологом» Закона о цифровых услугах, требующего модерации содержания публикаций в социальных сетях. Об этом сообщила в соцсети X заместитель американского госсекретаря в сфере публичной дипломатии Сара Роджерс.

«Мы не принимаем жестких финансовых мер в стиле Магнитского, но наше послание ясно: если вы тратите свои карьеры на увеличение цензуры против американских высказываний, вас не хотят видеть на американской земле», — написала она.

В 2012 году в США был принят «Акт Магнитского», направленный против россиян, которые, по мнению американских властей, имели отношение к смерти аудитора Сергея Магнитского в СИЗО, где он находился по обвинению в помощи по выведению из-под налогообложения сотен миллионов рублей в интересах инвестфонда Hermitage. В российском МИДе назвали такой шаг «мстительным желанием за принципиальную, последовательную линию России в мировых делах в пользу неукоснительного следования международному праву».

Роджерс также заявила, что Бретон угрожал «полным применением» санкций, предусмотренных законом о модерации контента, в отношении социальной сети X в письме к ее владельцу Илону Маску. По ее словам, это произошло перед трансляцией интервью миллиардера с Дональдом Трампом в ходе предвыборной компании 2024 года.

Помимо этого, въезд на территорию США был запрещен исполнительному директору Центра по борьбе с цифровой ненавистью Имрану Ахмеду, руководителю британской организации «Индекс глобальной дезинформации» Клэр Мелфорд, а также главам германской организации «Помощь от ненависти» Анна-Лене фон Ходенберг и Жозефине Баллон.

«На протяжении слишком долгого времени идеологи в Европе возглавляли организованные попытки, направленные на то, чтобы вынудить американские платформы наказывать [пользователей] за американские точки зрения, которым они противостоят», — прокомментировал решение Госдепартамента глава ведомства Марко Рубио в соцсети X.

Он также заявил о готовности администрации президента США Дональда Трампа расширить принятые санкционные меры в отношении тех, кто не откажется от курса на «экстратерриториальную цензуру».