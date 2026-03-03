Вашингтон принял решение остановить торговлю с Испанией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме. Трансляция мероприятия велась пресс-службой американской администрации.

Причиной стали действия Мадрида, который в 2025 году отказался увеличивать военные расходы до 5% ВВП и днем ранее не разрешил США использовать свои военные базы для ударов по Ирану. Комментируя отказ Испании предоставить базы, Трамп заявил, что при необходимости американские военные могут просто прилететь и воспользоваться ими.

Американский лидер отметил, что Испания оказалась единственной страной НАТО, которая не согласилась повысить оборонные расходы до требуемого уровня. «Так что мы обрываем всю торговлю с Испанией», — сказал Трамп, добавив, что Вашингтон не желает иметь ничего общего с этой страной. По словам Трампа, у Испании хороший народ, но плохое руководство.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что испанские военные базы не будут использоваться для целей, выходящих за пределы соглашений с США и устава ООН. Это стало ответом на запрос Вашингтона об использовании баз в операции против Ирана.

Вопрос увеличения оборонных расходов обсуждался на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года. Тогда члены альянса договорились к 2035 году достичь уровня военных расходов в 5% ВВП. С такой инициативой выступил Трамп.

Генсек НАТО Марк Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% ВВП направлять непосредственно на оборону, а еще 1,5% — на инфраструктуру и промышленность в сфере безопасности.

Премьер Испании Педро Санчес отклонил это предложение. В письме Рютте он называл принятие обязательств по показателю в 5% неразумным и контрпродуктивным шагом. Санчес отметил, что как суверенный союзник Испания выбирает иной путь. Он предложил либо зафиксировать в декларации саммита более гибкую формулировку, которая не делает цель обязательной, либо вывести Испанию из-под действия этого пункта.

При этом Санчес подтвердил приверженность страны обязательствам перед НАТО и заверил, что Испания продолжит вносить вклад в европейскую безопасность. Мадрид готов тратить на оборону не более 2,1% ВВП, поскольку текущие обязательства перед альянсом не требуют большего.

В испанском правительстве не ожидали негативных последствий от такого решения. Однако в октябре 2025 года Трамп уже предупреждал о возможности введения торговых пошлин против Испании, назвав позицию Мадрида крайне неуважительной по отношению к НАТО.

Целевой показатель в 2% ВВП действовал для стран НАТО с 2014 по 2024 год. За этот период необходимый уровень расходов достигли 22 из 32 государств альянса. В 2024 году больше всех на оборону потратили Польша (4,07% ВВП), Эстония (3,41%) и Латвия (3,39%). США направили на эти цели 3,19% ВВП. Общие расходы европейских стран НАТО и Канады выросли более чем на 19% и составили 468 млрд долларов. Расходы США достигли 818 млрд долларов, увеличившись на 5,6%.