Соединенные Штаты планируют ввести в отношении Ирана «самые жесткие санкции в истории». Об этом заявил министр финансов США Скот Бессент в интервью телеканалу CNBC.

«Это двойной удар. У нас есть блокада, и мы собираемся ввести самые жесткие санкции в истории. И я вам скажу, это сработает. Это сработало в Венесуэле, как только мы ввели блокаду. Это работает на Кубе прямо сейчас. И это сработает в Иране», — подчеркнул глава американского минфина.

По словам Бессента, это будет «величайшая скоординированная экономическая изоляция» в истории мира, министерство финансов и правительство США бросят «всю свою мощь и силу» на то, чтобы принудить Тегеран к действиям.

«Настало время нашим союзникам и остальному миру принять решение. Мы собираемся подавить экономику этого кровожадного режима, что ограничит его способность проецировать свою власть через своих ставленников», — предупредил он.

Президент США Дональд Трамп отметил, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели многих представителей руководства Исламской республики. Члены администрации Белого дома не знают, с кем вести диалог, добавил он.

«Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто», — сказал Трамп в эфире радиостанции 77 WABC.

Война США и Ирана началась 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает остановку боевых действий на всех фронтах, а также открытие Ормузского пролива. Однако перемирие не продлилось долго. 15 августа глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран пока не принял решения о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами.