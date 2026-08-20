Созданный в Европе штурмовой батальон США, специализирующийся на применении беспилотников, будет расформирован после участия в крупных учениях в Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя командования.

Решение свернуть широко разрекламированное подразделение принято в рамках более широкого курса на «возврат к основам», инициированного и. о. начальника штаба Сухопутных войск США генералом Кристофером Ла Нивом, уточняет газета.

После учений Saber Junction на полигоне Хоэнфельс руководство подразделения представит отчет о результатах проделанной работы, утратит статус штурмового батальона БПЛА и вновь сконцентрируется на основных задачах в качестве батальона воздушно-десантной пехоты.

Решение создать батальон было принято в ноябре 2025 года. Как отмечает WSJ, это была ключевая инициатива предшественника Ла Нива — генерала Рэнди Джорджа, смещенного с должности в апреле.

«Идея заключалась в том, чтобы извлечь уроки из конфликта на Украине <…>, а также разработать передовые военные системы и тактики для противодействия российской угрозе», — говорится в публикации.

Подразделение численностью около 600 военнослужащих было сформировано в январе 2026-го на базе личного состава 173-й воздушно-десантной бригады. Небольшие группы американских военных посещали Киев для встреч с украинскими командирами БПЛА. Батальон также взаимодействовал с украинскими операторами дронов на полигонах НАТО.

Представитель американских Вооруженных сил сообщил WSJ, что США стремятся «усилить свое превосходство» в сфере применения беспилотников, чтобы обеспечивать потребности крупномасштабных боевых операций. Однако он отказался комментировать дальнейшие планы в этом направлении.

«Мы проводим тщательные полевые испытания широкого спектра технологий — как беспилотных систем, так и средств борьбы с ними. В конечном счете эти летательные аппараты служат вспомогательным инструментом, поддерживающим наших солдат», — добавил спикер ВС.

По словам армейских чиновников, под руководством Ла Нива, пользующегося поддержкой главы Пентагона Пита Хегсета, США перебрасывают из Европы в Южную Корею многопрофильную оперативную группу, объединяющей возможности разведки, киберопераций и современных систем ведения боя.