Министерство финансов США разрешило проводить транзакции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения в Венесуэле. Как сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), эта мера будет действовать до 23 октября.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает генеральную лицензию №60, касающуюся Венесуэлы, разрешая операции, связанные с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения в Венесуэле», — говорится на сайте OFAC.

Лицензия предполагает, что все финансовые и коммерческие операции, которые будут направлены Венесуэле для борьбы с последствиями стихийного бедствия, выводятся из-под действия санкций Соединенных Штатов.

Вечером 24 июня примерно в 160 км к западу от Каракаса произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, а меньше, чем через минуту повторилось, но уже магнитудой 7,5. По данным Геологической службы США, землетрясение оказалось самым сильным с 1900 года.

25 июня министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо рассказал, что уже известно о 235 погибших. На созданном после землетрясения сайте говорится, что около 46 тыс. человек числятся пропавшими без вести, передает агентство Reuters.

По словам министра внутренних дел страны Диосдадо Кабельо, особенно сложная ситуация сложилась в районе Альтамира (муниципалитет Чакао).