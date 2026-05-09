Министерство финансов США включило в санкционные списки белорусскую компанию «Армори Альянс». Поводом для введения санкций стало посредничество организации в закупках для иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества (CITC).

Белорусская Armory Alliance LLC, зарегистрированная в Минске в 2021 году, действовала как подставная структура между иранским Центром инноваций и технологического сотрудничества и внешними поставщиками, говорится на сайте Минфина США. Задача компании состояла в том, чтобы замаскировать конечного получателя товаров и технологий и тем самым вывести сделки из-под действия американских ограничений.

Ведомство также ввело персональные санкции против двух сотрудников компании — гражданина Беларуси Мохаммеда Али Толибова, занимающего пост генерального директора, и гражданина Ирана Мохаммадмахди Малеки.

В санкционные списки включили ряд юридических и физических лиц из Китая, Гонконга и ОАЭ. По данным ведомства, китайская Yushita Shanghai International Trade Co Ltd выступала посредником при закупке вооружения, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Дубайская компания Elite Energy FZCO, по данным Минфина США, перевела миллионы долларов гонконгской компании AE International Trade Co Limited для содействия этим закупкам. А гонконгская HK Hesin Industry Co Limited совместно с белорусской Armory Alliance LLC выступали в качестве посредников в этих закупках для CITC.

Санкции предусматривают полную заморозку всего имущества и имущественных активов фигурантов на территории США. Под ограничения автоматически подпадают и аффилированные структуры — компании, прямо или косвенно принадлежащие внесенным в список лицам на 50% и более.

«Нарушения санкций США могут повлечь за собой гражданскую или уголовную ответственность для граждан США и иностранных граждан», — говорится в сообщении на сайте Минфина США.

В ведомстве также отметили, что введение новых санкций основано на выполнении президентского меморандума №2 по национальной безопасности, который предписывает правительству США оказывать максимальное давление на Тегеран «путем ограничения иранской программы баллистических ракет, противодействия разработке им асимметричных и обычных вооружений, предотвращения получения им ядерного оружия и ограничения доступа Корпуса стражей исламской революции к активам и ресурсам, поддерживающим его дестабилизирующую деятельность».