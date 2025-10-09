Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи удостоен Нобелевской премии по литературе. Как сообщил Нобелевский комитет, награда присуждена автору «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

В числе других фаворитов в этой номинации были Харуки Мураками, Томас Пинчон, Мишель Уэльбек и Салман Рушди.

Литературный дебют Ласло Краснахоркаи состоялся в 1985 году с публикацией романа «Сатанинское танго». Среди других значительных произведений автора — «Меланхолия сопротивления», «Война и война», «С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река» и «Возвращение барона Венкхейма».

Нобелевская премия по литературе, согласно воле Альфреда Нобеля, присуждают писателю, «создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности».

Нобелевскую премию по литературе 2024 года получила южнокорейская автор Хан Ган — за «поэтическую прозу, исследующую исторические травмы и хрупкость жизни». Она также известна как лауреат Международной Букеровской премии 2016 года за роман «Вегетарианка».

В 2023 году Нобелевскую премию по литературе получил норвежец Юн Фоссе, а годом ранее награду присудили французской писательнице Анни Эрно. Среди российских лауреатов премии — Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970) и Иосиф Бродский (1987).

Торжественная церемония вручения Нобелевских премий запланирована на 10 декабря. На текущий момент уже названы имена лауреатов в номинациях по физиологии и медицине, физике и химии. В ближайшее время станут известны обладатели наград по экономике и премии мира.

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных наград, присуждаемая за выдающиеся достижения в области химии, физики, медицины и физиологии, литературы, а также за вклад в укрепление мира.

Она была учреждена согласно завещанию шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля (1833—1896), который за год до смерти распорядился ежегодно распределять доходы от его капитала между пятью лауреатами за революционные научные и гуманитарные достижения.

Премия вручается с 1901 года. Отбор лауреатов осуществляется разными учреждениями: Шведской королевской академией наук (физика и химия), ассамблеей Каролинского института (медицина и физиология), Шведской академией (литература) и Норвежским нобелевским комитетом (премия мира).