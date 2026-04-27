Мошенники зачастую выбирают в качестве жертв россиян с хорошей кредитной историей. Об этом рассказала «Ленте.ру» председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

По ее словам, злоумышленники предлагают таким людям оформить ипотеку на якобы выгодных условиях за денежное вознаграждение с последующим погашением со своей стороны.

Как отметила Власова, чаще всего аферист пытается убедить свою жертву, что банк якобы отказал ему в займе из-за плохой кредитной истории, несмотря на наличие денег. Помимо денежного вознаграждения, такой мошенник пытается замотивировать собеседника улучшением его собственной кредитной истории по результатам сделки.

Однако после перечисления указанной суммы и оформления недвижимости на дроппера жертва остается с долгами и оказывается втянута в долгие судебные процессы с банками.

Обращаясь к россиянам и гражданам других стран, которые принял решение о покупке недвижимости в России, Власова посоветовала не оформлять ипотеку на подозрительных условиях, не доверять спекулятивного рода рекламным объявлениям, сомнительным звонкам и непроверенным сайтам, которые могут оказаться подделкой под оригинальные интернет-ресурсы.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил пользователей «Госуслуг», маркетплейсов, корпоративных и банковских сервисов о массовой мошеннической рассылке с оповещением о якобы имевшем месте взломе аккаунта и предложением перейти по ссылке для «защиты» или восстановления доступа.