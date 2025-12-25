Причиной скоропостижной смерти 83-летней народной артистки России Веры Алентовой стал инфаркт миокарда, сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, сердце актрисы остановилось еще до госпитализации, но медики продолжали реанимационные мероприятия.

Алентова внезапно почувствовала себя плохо на прощании со своим коллегой — актером Анатолием Лобоцким, которое проходило в Театре им. Маяковского в центре Москвы. Присутствующие вызвали скорую.

По прибытии медики зафиксировали остановку сердца, но все равно попытались спасти актрису, проводя реанимационные мероприятия. Ее вынесли из зала на носилках и увезли в отделение реанимации городской клинической больницы №1, где констатировали смерть.

Другие телеграм-каналы сообщают, что на протяжении последних нескольких месяцев у Алентовой возникли проблемы с самочувствием на фоне обострения гипертонической болезни.

Актриса более 60 лет прослужила в московском Пушкинском театре, пресс-служба которого первой сообщила о ее смерти. Также Алентова сыграла немало ролей в кино, включая самую известную — в фильме «Москва слезам не верит», снятом ее мужем-режиссером Владимиром Меньшовым. В 1981 эта лента удостоилась «Оскара» в номинации для иностранных картин.