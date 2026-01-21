В крови американского гроссмейстера Даниэля Народицкого нашли смесь наркотиков, включая амфетамин и метамфетамин, отравление которой и привело к его смерти. Об этом изданию TMZ сообщили в Управлении главного судебно-медицинского эксперта Северной Каролины.

TMZ называет причиной смерти шахматиста «случайное отравление после употребление наркотического коктейля». Кроме того, в организме шахматиста обнаружили митрагинин, который «известен своим опиоидоподобными эффектом».

О смерти 29-летнего Даниэля Народицкого стало известно в октябре 2025 года. Шахматиста нашли без сознания на диване его дома в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина). В Международной шахматной федерации (FIDE) тогда отметили, что он был «талантливым шахматистом, комментатором и педагогом». Причины произошедшего не раскрывались.

Перед смертью Даниэль Народицкий подвергался регулярной критике со стороны российского экс-чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника, который обвинял его в жульничестве. Крамник в своих соцсетях регулярно публиковал посты о Народицком, призывая к расследование его игры и иногда угрожая судебным иском против него.

За два дня до смерти Народицкого в соцсетях Крамника появилась серия постов о том, что американский гроссмейстер якобы странно себя ведет.

«Я видел эпизоды его стрима. Я не врач, но похоже, что дело было в чем-то «совсем другом», а не просто в снотворном. Надеюсь, что настоящие друзья, если они есть, позаботятся о нем», — писал он.

Американский шахматист называл такое отношение к нему «попыткой разрушить <…> жизнь». Кроме того, он утверждал, что испытывает огромный стресс из-за «множества необоснованных обвинений».

По словам гроссмейстера китайского происхождения Немо Чжоу, Крамник подверг Народицкого «самоизоляции». Россиянин якобы действовал в своей «фальшивой реальности, <…> его не волнует правда или то, кому он причиняет боль на своем пути». Индийский шахматист Нихал Сарин сообщил NBC News, что причиной стресса Народицкого был буллинг со стороны Крамника. Генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский заявил агентству Reuters, что организация «изучает» высказывания Крамника.

Крамника в разговоре с NBC выразил надежду, что будет проведено «тщательное расследование обстоятельств этой трагической истории», поскольку «произошло слишком много странных вещей, <…> мы должны знать правду об этом». Среди прочего, россиянин заявил, что после смерти Народицкого он стал «объектом травли и клеветнической пиар-кампании», а в сторону его семьи продолжают сыпаться угрозы.

В своих соцсетях Крамник добавил, что «делал все, что мог, чтобы предупредить людей и срочно призвать их к действию».