Актриса Ксения Качалина, которая в конце 1990-х — начале 2000-х была женой Михаила Ефремова, умерла от острой сердечной недостаточности, сообщает SHOT. По данным канала, именно Ефремов обнаружил ее мертвой, когда приехал проведать. Тело пролежало в квартире несколько дней.

По информации SHOT, актер вместе с сыном от другого брака приехал домой к 54-летней Качалиной днем 2 декабря. Дверь им никто не открыл. Когда же позднее они сами вскрыли замки и вошли в квартиру, то нашли лежащее на боку тело.

Как сказано в публикации, после безуспешных попыток реанимировать хозяйку они вызвали скорую и полицию. На теле уже были трупные пятна, утверждает SHOT. Квартира актрисы была сильно захламлена, в ней не было света.

Последний раз Ефремов и Качалина общались около двух недель назад, пишет канал.

О смерти актрисы сообщил режиссер Алексей Агранович. «Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал он в соцсети.

Качалина была четвертой женой Ефремова, с которым познакомилась в 1999 году на съемках сериала «Романовы. Венценосная семья». В 2000 году у них родилась дочь Анна-Мария, пара прожила в браке четыре года.

В 2018 году в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» актриса призналась в своей алкогольной зависимости и затворническом образе жизни. Ее друзья организовывали лечение, но это не дало результатов. В 2020 году дочь Анна-Мария рассказывала в соцсети, что «мать медленно угасает».

В 2021 году в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ дочь рассказала, что подозревает наличие у матери «шизоаффективного или шизоидного расстройства». Сестра Михаила Ефремова Анастасия говорила в 2022 году, что в состоянии актрисы виноваты наркотики, к которым та, по ее словам, пристрастилась много лет назад.

Как писали «Аргументы и Факты», Качалину фактически содержал Ефремов, однако попав в тюрьму после резонансного ДТП, он больше не смог присылать ей деньги. После этого, по данным газеты, Качалина жила на 5 тыс. рублей, которые получала раз в несколько месяцев от Союза кинематографистов. Она даже не могла оплачивать коммунальные услуги — поэтому в квартире отключили свет. Ей также старались помогать друзья Ефремова.

Последний раз Качалина снималась в кино в 2007 году.