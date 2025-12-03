На 55-м году жизни скончалась экс-супруга актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина, сообщил режиссер Алексей Агранович в Instagram*.

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Она училась на актерском факультете в Саратовской консерватории им. Собинова, а после окончила ВГИК. На счету актрисы 19 ролей в кинолентах.

Она дебютировала в картине Валерия Рубинчика «Нелюбовь» (1991), а уже в 1993-м сыграла в откровенной драме Игоря Масленникова «Тьма» вместе с Олегом Янковским. Последняя работа актрисы в кино датируется 2007 годом. Пиком карьеры Качалиной стали главные роли в лентах «Над темной водой», за который она получила приз за лучшую женскую роль МКФ в Таормине, а также «Три сестры» Сергея Соловьева. Кроме того, Качалина — лауреат премии «Кинотавр» (1992) и приза «Созвездие» (1994).

Актрисы была четвертой супругой Михаила Ефремова. Они познакомилась в 1999 году на съемках сериала «Романовы. Венценосная семья». В 2000 году у них родилась дочь Анна-Мария, пара прожила в браке четыре года.

В 2018 году в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» Качалина призналась в своей алкогольной зависимости и затворническом образе жизни. Ее друзья организовывали лечение, однако болезнь прогрессировала. СМИ писали, что после осуждения Ефремова за ДТП Качалина лишилась его финансовой поддержки и оказалась на грани выживания.

В 2020 году дочь актрисы Анна-Мария подтвердила, что ищет для матери реабилитационный центр.

*принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена