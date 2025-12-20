На 67-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Лобоцкий. Как сообщили в Театре им. Владимира Маяковского, где служил актер, причиной смерти стала продолжительная болезнь. По данным источника SHOT, Лобоцкий долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Артист долгие годы был одним из ключевых актеров труппы театра им. Владимира Маяковского.

«Актер невероятной глубины и обаяния, обладавший яркими внешними данными, харизмой, темпераментом, чувством юмора — на протяжении десятилетий Анатолий Лобоцкий был одной из ключевых фигур в труппе Маяковки, каждая его роль становилась событием. Он не играл — он проживал судьбы своих героев, до мельчайших деталей прорабатывая их психологический портрет», — говорится в сообщении в телеграм-канале театра.

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Он окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры. В 1985 году также окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) (мастерская Андрея Гончарова). После обучения сразу был принят в труппу Московского академического театра им. Маяковского,

В кино Лобоцкий запомнился зрителям ролями в фильмах и сериалах «На углу у Патриарших», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмиралъ», «Черная кровь», «Своя чужая», «Анна Медиум», «Хоккейные папы», «Молодежка», «Тайны следствия», «Калашников», «Зависть богов».

В 2013 году ему было присвоено звание народного артиста России.