Причиной смерти заслуженного артиста России, народного артиста Белорусской ССР и автора песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова на 79-м году жизни стал рак легких. Об этом ТАСС сообщила вдова исполнителя Ирина Крапивницкая. Эту информацию в беседе с RT также подтвердила директор певца Наталья Тарабан.

Представитель артиста уточнила, что он скончался в Минске. При этом она не сообщила будут ли перевозить тело Евдокимова в Россию.

По словам Крапивницкой, ее супруг боролся с раком 1,5 года. Как пишет телеграм-канал Mash, болезнь дала метастазы, которые усилили течение заболевания.

«Артист долгое время соблюдал диету и был в хорошей физической форме, отказался от алкоголя. Но много курил — это негативно сказывалось на его здоровье и голосе», — отмечает канал.

Телеграм-канал SHOT добавляет, что, несмотря на болезнь, Евдокимов практически до последних дней пытался вести активный образ жизни, путешествовать и проводить время с родными.

По данным канала прощание с артистом и похороны пройдут в Минске, там живет его дочь.

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в украинском городе Ровно. После репрессий родителей его воспитанием занимались дед, бабушка и тетя. Артистическая карьера певца сложилась в Беларуси, куда он перебрался с женой. Там же в 1987 году он получил звание народного артиста, а в 2006 году был удостоен звания заслуженного артиста России.

В числе самых известных произведений в его репертуаре — песни «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».

В 2014 году музыкант записал видеообращение, где раскритиковал политику российского руководства в Крыму и Донбассе и допустил резкие высказывания в адрес России. Перед началом его гастролей в апреле 2023 года ролик снова стал распространяться в соцсетях, что привело к отмене концертов в Томске, Краснодаре и Петрозаводске.