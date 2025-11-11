Обладательница премии «Золотой глобус» Салли Керкленд умерла в возрасте 84 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя актрисы Майкла Грина.

Он сообщил, что Керкленд скончалась в хосписе Палм-Спрингс. Ранее она получила серьезные травмы ребер и ног из-за падения в душе. Помимо этого, у нее была диагностированы деменция и костная инфекция.

Салли Керкленд родилась в Нью-Йорке 31 октября 1941 года, ее отец был предпринимателем, а мать — редактором журналов Vogue и LIFE. Первые шаги в шоу-бизнесе Керкленд сделала в качестве модели, в 1961 году окончила Американскую академию драматического искусства.

Вскоре после этого она присоединилась к студии Энди Уорхола «Фабрика». В 1964 году Керкленд получила известность в авангардных и арт-кругах США благодаря роли в фильме Уорхола «Тринадцать самых красивых женщин», где актриса снялась обнаженной.

В 1968 году она снялась в вестерне «Блю», затем в картинах «Встреча двух сердец», «Афера», «Звезда родилась» и других голливудских проектах. В 1984 году она сыграла главную роль в триллере «Фатальные игры».

Независимый фильм «Анна» 1987 года, где она исполнила роль актрисы, переехавшую из Чехии в США после событий 1968 года, принес Керкленд широкое признание среди зрителей и критиков, номинацию на «Оскар», а также премию «Золотой глобус».

«На «Оскарах» было множество кинозвезд, появляющихся из своих лимузинов, и была я. Я чувствовала себя Золушкой. Самым прекрасным было почувствовать себя в той же «оскаровской категории», что и женщины, чьей огромной поклонницей я была», — вспоминала актриса об этой церемонии в интервью The Huffington Post в 2012 году.

Позднее Керкленд принимала участие в съемках таких фильмов, как «Джон Ф. Кеннеди» Оливера Стоуна, «Игрок» Роберта Олтмена, а также в комедии «Брюс всемогущий» с Джимом Керри в главной роли. В 2024 году Керкленд сыграла саму себя в независимом фильме «Салливуд» о сценаристе, который становится ее личным помощником.