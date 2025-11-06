Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов, который провел около шести лет в колонии по делу о коррупции, работает советником главы компании «Иммуно-Гем», производящей препараты из плазмы крови. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству фирмы.

Информацию подтвердил собеседник издания, знакомый с Сугробовым. Журналисты РБК позвонили в «Иммуно-Гем» и попросили соединить их с экс-генералом, но в компании сказали, что он «пока не на месте».

По словам одного из источников РБК, Сугробов работает в «Иммуно-Гем» с 2024 года. Он занимает должность советника генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами исполнительной власти.

Дело Сугробова

Дениса Сугробова арестовали в мае 2014 года, под стражу также были отправлены более 10 его подчиненных. Вторым главным фигурантом по этому делу был заместитель Сугробова Борис Колесников. В июне того же года он погиб. По официальной версии, он покончил с собой во время допроса в СК.

По данным следствия, в 2011 году Сугробов создал преступное сообщество, куда вошли его подчиненные. Фигуранты фальсифицировали оперативные материалы на чиновников и предпринимателей, эти документы впоследствии становились основанием для уголовного преследования. Таким образом бывшее руководство ГУЭБиПК МВД создавало видимость успешного выполнения служебных задач, за что получало премии, звания и награды. По оценке СК, с 2011 по 2013 год Сугробов присвоил более 1,3 млн рублей.

Его обвинили сразу по четырем уголовным статьям: об организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и провокации взятки. Сугробов не признал вину, называя свое преследование провокацией спецслужб.

В апреле 2017-го Сугробова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, лишили звания генерал-лейтенанта и возможности пять лет занимать должности в правоохранительных органах. В декабре того же года приговор смягчили до 12 лет лишения свободы. В июне 2023-го Сугробов вышел из колонии по УДО, при этом запрет занимать должности в правоохранительных органах остался в силе.

Представитель ИК-3 в Рязанской области, где содержался Сугробов, отмечал в суде, что экс-генерал за время нахождения в колонии получил 17 поощрений и сдал спортивные нормативы.

Источник «Известий» отмечал, что экс-начальника ГУЭБиПК МВД вывозили из колонии «в условиях повышенной секретности», чтобы он не пересекался с журналистами, — на автомобиле с тонированными стеклами и без номеров.