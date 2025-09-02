Федеральная налоговая служба (ФНС) России приняла решение о блокировке банковских счетов жены Филиппа Янковского актрисы Оксаны Фандеры. Мера начала применяться в середине 2024 года на основании неуплаты налога; сумма задолженности составила 2 рубля 51 копейку, пишет Инфо24.

При этом сообщается, что у актрисы сохраняется в собственности двухкомнатная квартира в московском районе Хамовники, ориентировочная стоимость которой оценивается в 40 млн рублей.

В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, Фандера уехала из России в Грузию. Вскоре после этого актриса опубликовала в соцсетях фотографию с украинским флагом, что было воспринято как выражение ее гражданской позиции. При этом ее дети от брака с Филиппом Янковским, Иван и Елизавета, остались в России и продолжают свою деятельность в сфере кинематографа.

Ранее аналогичные меры со стороны ФНС были применены в отношении бывшей жены лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильды. После развода с музыкантом она переехала в США, но сохранила имущественные интересы в России, отсудив у бывшего супруга несколько квартир и бизнес.

Налоговая служба заблокировала счета предпринимательницы в двух банках по причине неуплаты налога в размере 26 тысяч рублей. В случае дальнейшей неуплаты задолженности на нее может быть наложен запрет на выезд из России.