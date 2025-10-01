Базовая зарплата российского нападающего Кирилла Капризова, подписавшего контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», составит $8 млн — по $1 млн за год. Это следует из данных Puck Pedia.

Оставшиеся $128 млн из $136 млн, составляющих сумму контракта на восемь лет, относятся к подписным бонусам (авансам), которые хоккеист будет получать перед каждым сезоном. В настоящий момент Капризов является самым высокооплачиваемым игроком НХЛ за всю историю лиги.

Договор, который заключил Капризов 30 сентября, вступит в силу с началом сезона 2026/2027. По словам источника, контракт нападающего оговаривает запрет на потенциальные обмены, который распространяется на все время действия соглашения, пишет «Советский спорт».

В частности, «Миннесота Уайлд» не будет иметь права обменять или выставить Капризова на драфт отказов или драфт расширения без его согласия.

Владелец «Миннесота Уайлд» Крейг Лейпольд в разговоре с The Athletic отметил, что Капризов всегда интересовался положением дел в команде и ее конкурентоспособностью, и никогда не задавал вопросов финансового характера. По словам Лейпольда, россиянин «заслужил» условия нового контракта, так как «приводит людей на арену».

Олимпийский чемпион 2018 года и бронзовый призер чемпионата мира Кирилл Капризов дебютировал в НХЛ в 2021 году. За 319 матчей в регулярных чемпионатах лиги он набрал 386 очков и забросил 15 шайб в плей-офф.

За сезон 2024/2025 российский форвард сыграл 41 матч за «Миннесота Уайлд», забил 25 шайб и заработал 56 очков. Новый сезон НХЛ начинается 7 октября, клуб Капризов откроет регулярный сезон 9 октября.