В ходе поисков троих детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, спасатели и добровольцы обследовали около 20 км Москвы-реки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции.

В штабе уточнили, что участники поисков за два дня обследовали почти 20 км реки на площади 915 тысяч квадратных километров с помощью различных технических средств, а также посредством визуального осмотра.

Для повышения эффективности поисков также используются эхолоты, подводные видеокамеры, гидроакустика. К настоящему моменту участникам операции удалось проверить 2 км рельефа речного дна.

Поиски ведутся с помощью беспилотников, на вездеходах, пешими, а также водолазными группами. Отмечается, что к настоящему моменту водолазы совершили 18 погружений.

Двое мальчиков в возрасте 12 лет и 13-летняя девочка ушли гулять по микрорайону Восточный днем 7 марта. Через некоторое время они перестали выходить на связь, а их мобильные телефоны стали недоступны.

По словам представителей отряда «ЛизаАлерт», подростки части гуляли в районе акватории Москвы-реки. В местном телеграм-канале «Звенигород» публиковалась информация о том, что в последний раз их видели в Игнатьево около 15:00 часов.

Позднее свидетель рассказал, что видел детей рядом с рекой. На берегу следователи нашли головной убор одного из подростков. Главное следственное управление СК по Подмосковью возбудило уголовное дело об убийстве для организации масштабных оперативных мероприятий.

По предварительной версии правоохранительных органов, дети утонули в реке, пишет ТАСС. Как уточняет телеграм-канал Mash, подростки отправились на природу, чтобы поздравить свою подругу с наступающим 8 марта. Предположительно, когда они вышли на лед, он не выдержал, и школьников унесло течением.

Один из рыбаков рассказал, что видел, как тонет ребенок. Как пишет телеграм-канал Baza, по одной из версий он не предпринял попытки спасти подростка из-за сильного течения, по другой — не стал сообщать о произошедшем экстренным службам, так как заметил другого очевидца и подумал, что тот уже вызвал к месту спасателей.